Нас ждут новые рекорды? Nord Pool поднимает потолок цен на электроэнергию

Повышение цен следует за рекордной ценой на электроэнергию, достигнутой 16 августа, когда с 18 до 19 часов электричество стоило четыре евро за киловатт-час, или 4000 евро за мегаватт-час, что также было максимально возможной ценой на бирже электроэнергии.

Глава балтийской биржи электроэнергии Nord Pool Spot Ингрид Арус сказала Postimees, что цена на электроэнергию в 4000 евро была вызвана ситуацией, когда мощностей региона и соединительных кабелей не хватало для покрытия спроса. «В этот час, когда цена поднимается до уровня 4000 евро за мегаватт-час, желаемый спрос не может быть покрыт предложением. Это значит, что на бирже хотят купить больше, чем можно было продать на рынке», – пояснила Арус.