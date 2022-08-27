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Нас ждут новые рекорды? Nord Pool поднимает потолок цен на электроэнергию

rus.postimees.ee
Нас ждут новые рекорды? Nord Pool поднимает потолок цен на электроэнергию
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Линия электропередач. Фото иллюстративное.
Линия электропередач. Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks

С 21 сентября новый потолок цен на электроэнергию составит 5000 евро за мегаватт-час, сообщает Nord Pool.

Нынешний согласованный потолок цен в странах Балтии составляет 4000 евро за мегаватт-час, с 21 сентября он повысится до 5000 евро за мегаватт-час, пишет Nord Pool Group.

Повышение цен следует за рекордной ценой на электроэнергию, достигнутой 16 августа, когда с 18 до 19 часов электричество стоило четыре евро за киловатт-час, или 4000 евро за мегаватт-час, что также было максимально возможной ценой на бирже электроэнергии.

Глава балтийской биржи электроэнергии Nord Pool Spot Ингрид Арус сказала Postimees, что цена на электроэнергию в 4000 евро была вызвана ситуацией, когда мощностей региона и соединительных кабелей не хватало для покрытия спроса. «В этот час, когда цена поднимается до уровня 4000 евро за мегаватт-час, желаемый спрос не может быть покрыт предложением. Это значит, что на бирже хотят купить больше, чем можно было продать на рынке», – пояснила Арус.

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