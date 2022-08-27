По единогласному решению городского собрания Вильянди планируется снести обелиск Ярвеотса, открытый в 1951 году, перезахоронить останки, находящиеся в парке на пересечении улицы Эндла и бульвара Угала в Ууэвески, убрать символы с мемориального камня Хунтаугу и добавить на него новый текст.
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В Эстонии ожидает сноса очередной памятник советского времени
В Эстонии ожидает сноса очередной памятник советского времени
Мэр Вильянди Мадис Тимпсон с удовлетворением отметил, что оппозиция и коалиция горсобрания пришли к консенсусу по столь важным вопросам на заседании в четверг.