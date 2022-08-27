В Эстонии ожидает сноса очередной памятник советского времени

Тимпсон сказал, что городская управа Вильянди уже обсуждала этот вопрос в мае, и сейчас самое время спросить согласия у горсобрания. «На самом деле, с этими памятниками в Вильянди никогда не было больших проблем, как с Бронзовым солдатом в Таллинне или танком в Нарве», – сказал мэр и добавил, что памятники в Вильянди не имеют символического значения, сравнимого с упомянутыми памятниками, да и русскоязычных здесь значительно меньше, чем в Таллинне и Нарве.