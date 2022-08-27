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В Эстонии ожидает сноса очередной памятник советского времени

rus.postimees.ee
В Эстонии ожидает сноса очередной памятник советского времени
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Обелиск, который стоит в Ярвеотса с 1951 года, будет снесен. Предположительно, там похоронено 16 000 человек.
Обелиск, который стоит в Ярвеотса с 1951 года, будет снесен. Предположительно, там похоронено 16 000 человек. Фото: EVE NAABER

По единогласному решению городского собрания Вильянди планируется снести обелиск Ярвеотса, открытый в 1951 году, перезахоронить останки, находящиеся в парке на пересечении улицы Эндла и бульвара Угала в Ууэвески, убрать символы с мемориального камня Хунтаугу и добавить на него новый текст.

Мэр Вильянди Мадис Тимпсон с удовлетворением отметил, что оппозиция и коалиция горсобрания пришли к консенсусу по столь важным вопросам на заседании в четверг.

Тимпсон сказал, что городская управа Вильянди уже обсуждала этот вопрос в мае, и сейчас самое время спросить согласия у горсобрания. «На самом деле, с этими памятниками в Вильянди никогда не было больших проблем, как с Бронзовым солдатом в Таллинне или танком в Нарве», – сказал мэр и добавил, что памятники в Вильянди не имеют символического значения, сравнимого с упомянутыми памятниками, да и русскоязычных здесь значительно меньше, чем в Таллинне и Нарве.

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