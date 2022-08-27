Есть ли связь между архитектурой дома и благополучием его жителей? Эту тему обсуждали на одной из сессий конференции Liveable City, организованной посольством королевства Дании в рамках Лондонского архитектурного фестиваля, передает Houzz.
Фото ⟩ Дом тоже может быть счастливым, тогда счастливы и его жители
Представитель фирмы Velux Нил Фрешуотер выделил основные проблемы жилого фонда: холод, избыточный шум, недостаток дневного света, сырость и плесень.
Согласно «Барометру здоровых домов», который компания Velux ежегодно выпускает совместно с исследовательским институтом Rand Europe, с такими проблемами жилого фонда сталкивается каждый третий европеец (или 163 миллиона семей в ЕС). А те, кто сообщает обо всех четырех недостатках жилья, в четыре раза чаще жалуются на хронические заболевания.
Верно и обратное — улучшение жилищных условий приводит к нормализации здоровья, особенно психических проблем.
В том же исследовании подсчитали, какую выгоду для экономики принесут работники, которые будут как минимум лучше высыпаться: в 2050 году для экономики ЕС и Великобритании выгода может составить 600 миллиардов евро.
Связь с природой
Еще один фактор, на котором акцентировали внимание все докладчики — близость дома к парку, лесу, зелени. Джереми Смолли, заместитель директора по регенерации и собственности в Гринвиче (Великобритания), рассказал, что округ уделяет особое внимание зеленым насаждениям, устойчивости и доступности домов, построенных в рамках программы социального жилья.
Обладатель государственного жилья в Гринвиче Джо подтвердил его слова: «Теперь, когда моей жене Вивиан становится плохо, когда она не может ходить или мучается от боли, я могу посадить ее в инвалидное кресло и поехать в Гринвичский парк; это так близко и так красиво».
Модернизация этого 100-летнего дома в Виктории, Австралия, вошла в шорт-лист номинации «Устойчивое развитие» премии Houses Awards 2022 (на фото выше).
Умная модернизация
Строить новые дома дорого, особенно, если речь о строительстве с нулевым углеродным следом. Куда важнее сделать пригодными для проживания существующие старые дома: пусть они станут теплыми, тихими, без плесени и пр. Если сделать некачественное жилье пригодным для проживания, мы повысим устойчивость основной части существующего жилого фонда и, одновременно, сделаем людей здоровее и счастливее.
Экономика счастливых домов
Получается, что «счастливые дома» и «экологичные дома» — чуть не синонимы. Почему бы нам просто не строить и реконструировать чуть более экологично? Вот здесь и возникает основная сложность. В экономически и политически нестабильном мире после пандемии люди стали… считать деньги. Все эти экологичные (и счастливые) дома обойдутся значительно дороже обычных. Мало кто согласится инвестировать в долгосрочные экоинициативы, когда вокруг все так сильно дорожает.
С другой стороны, инвестиции обязательно окупятся в долгосрочной перспективе. Смолли поделился опытом британцев: жильцы, переехавшие в дома с нулевым уровнем выбросов углерода в Гринвиче сильно снизили расходы на электроэнергию. Их ежемесячный счет составляет всего 30 фунтов стерлингов — втрое ниже среднего по стране.
Жилье — коммерческий товар. Но можно ли получить прибыль от здоровья, комфорта, счастья? Как учесть ценность зеленого пространства для человека, испытывающего боль? На эти вопросы пока только предстоит дать ответы. А пока каждый может задуматься о них на частном уровне — при строительстве собственного дома.