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Фото ⟩ Дом тоже может быть счастливым, тогда счастливы и его жители

rus.postimees.ee
Дом тоже может быть счастливым, тогда счастливы и его жители
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Фото: Shutterstock

Есть ли связь между архитектурой дома и благополучием его жителей? Эту тему обсуждали на одной из сессий конференции Liveable City, организованной посольством королевства Дании в рамках Лондонского архитектурного фестиваля, передает Houzz.

Представитель фирмы Velux Нил Фрешуотер выделил основные проблемы жилого фонда: холод, избыточный шум, недостаток дневного света, сырость и плесень.

Согласно «Барометру здоровых домов», который компания Velux ежегодно выпускает совместно с исследовательским институтом Rand Europe, с такими проблемами жилого фонда сталкивается каждый третий европеец (или 163 миллиона семей в ЕС). А те, кто сообщает обо всех четырех недостатках жилья, в четыре раза чаще жалуются на хронические заболевания.

Верно и обратное — улучшение жилищных условий приводит к нормализации здоровья, особенно психических проблем.

В том же исследовании подсчитали, какую выгоду для экономики принесут работники, которые будут как минимум лучше высыпаться: в 2050 году для экономики ЕС и Великобритании выгода может составить 600 миллиардов евро.

На фото выше - известный пример негативного влияния архитектуры на психическое здоровье: дом Фарнсворта, спроектированный Людвигом Мисом ван дер Роэ для своей клиентки (и, возможно, любовницы) Эдит Фарнсворт. Дом состоит из одной комнаты, окруженной окнами от пола до потолка. Он был широко осужден как непригодный для счастливого проживания: в статье журнала House Beautiful 1953 года этот ставший культовым дом описывается как «стеклянная клетка на сваях».

Связь с природой

Еще один фактор, на котором акцентировали внимание все докладчики — близость дома к парку, лесу, зелени. Джереми Смолли, заместитель директора по регенерации и собственности в Гринвиче (Великобритания), рассказал, что округ уделяет особое внимание зеленым насаждениям, устойчивости и доступности домов, построенных в рамках программы социального жилья.

Обладатель государственного жилья в Гринвиче Джо подтвердил его слова: «Теперь, когда моей жене Вивиан становится плохо, когда она не может ходить или мучается от боли, я могу посадить ее в инвалидное кресло и поехать в Гринвичский парк; это так близко и так красиво».

Фото: Houses Awards

Модернизация этого 100-летнего дома в Виктории, Австралия, вошла в шорт-лист номинации «Устойчивое развитие» премии Houses Awards 2022 (на фото выше).

Умная модернизация

Строить новые дома дорого, особенно, если речь о строительстве с нулевым углеродным следом. Куда важнее сделать пригодными для проживания существующие старые дома: пусть они станут теплыми, тихими, без плесени и пр. Если сделать некачественное жилье пригодным для проживания, мы повысим устойчивость основной части существующего жилого фонда и, одновременно, сделаем людей здоровее и счастливее.

Экономика счастливых домов

Получается, что «счастливые дома» и «экологичные дома» — чуть не синонимы. Почему бы нам просто не строить и реконструировать чуть более экологично? Вот здесь и возникает основная сложность. В экономически и политически нестабильном мире после пандемии люди стали… считать деньги. Все эти экологичные (и счастливые) дома обойдутся значительно дороже обычных. Мало кто согласится инвестировать в долгосрочные экоинициативы, когда вокруг все так сильно дорожает. 

Один из небольших проектов социального жилья в Гринвиче. Фото Королевского округа Гринвич.

С другой стороны, инвестиции обязательно окупятся в долгосрочной перспективе. Смолли поделился опытом британцев: жильцы, переехавшие в дома с нулевым уровнем выбросов углерода в Гринвиче сильно снизили расходы на электроэнергию. Их ежемесячный счет составляет всего 30 фунтов стерлингов — втрое ниже среднего по стране.

Жилье — коммерческий товар. Но можно ли получить прибыль от здоровья, комфорта, счастья? Как учесть ценность зеленого пространства для человека, испытывающего боль? На эти вопросы пока только предстоит дать ответы. А пока каждый может задуматься о них на частном уровне — при строительстве собственного дома.

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