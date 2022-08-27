Новая схема обмана: полиция опубликовала запись звонка мошенника

«Здравствуйте! Вы подтверждаете бронирование денежных средств на сумму 319 евро с вашего текущего счета. Скажите да или скажите нет. Хорошо, я вас поняла. Чтобы узнать детали платежа – нажмите один, чтобы связаться со специалистом на эстонском языке – нажмите два, чтобы связаться со специалистом на русском языке – нажмите три», – говорит механический женский голос в опубликованном Пыхьяской префектуре фрагменте звонка мошенников.

По данным полиции, в августе людям стали поступать такие звонки, которые начинаются с записи на русском языке о том, что человек должен подтвердить или опровергнуть резервирование определенной суммы денег.

Позже звонок становится частью уже классического мошенничества, когда жертву просят ввести свои PIN-коды, чтобы отменить транзакцию.

«Речь идет о мошенничестве! Просто сбрасывайте такие звонки», – предупреждает полиция.