Фото ⟩ Прелесть! Чудесный дом в Тартумаа ждет новых хозяев

Предложение включает в себя трехкомнатный дом, сарай, гараж и земельный участок площадью 6,08 га. Дом идеально подходит для семьи, которая ценит уединение и природу, но в то же время хочет жить недалеко от города.

Фото: KV.EE

На участке с чудесным ландшафтом много декоративных растений, кустарников и фруктовых деревьев. А также - два больших пруда, на которые имеется проект и разрешение. Рыбу можно выращивать, и с успехом, в обоих прудах.

Фото: KV.EE

Когда-то в доме работала сельская школа Савимяэ, которую собственники превратили в прекрасное жилье. В доме две большие комнаты, одна из которых является недостроенной частью дома, а другая используется как гостиная. Кроме того, имеются спальня, кухня, туалет и подвал. Есть возможность построить второй этаж.

Фото: KV.EE