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Фото ⟩ Останки из четырех советских военных могил будут перезахоронены

Эва Клаас BNS
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Останки из четырех советских военных могил будут перезахоронены
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Комиссия Минобороны по воинским захоронениям решила организовать перезахоронение останков из 22 могил военного времени, четыре из них находятся на территории Ярвамаа: братские могилы в поселках Амбла, Ярва-Яани, Пуйату и Ярва-Мадизе. 

Старейшина волости Ярва Тоомас Таммик рассказал, что Ярваская волостная управа сама подала в июле ходатайство о демонтаже памятников красноармейцам и о перезахоронении их останков. По словам Таммика, комиссия быстро приняла нужное решение.

Он не уточнил, когда именно начнется эксгумация останков, но выразил надежду, что это удастся сделать еще в этом году. Таммик добавил, что на территории волости есть еще несколько захоронений военного времени и памятников, однако все они расположены на кладбищах.

Пресс-секретарь Министерства обороны Кай Симсон пояснила, что все необходимые процедуры по перезахоронению с местным самоуправлением согласует Военный музей. «Вместе с ними они решат также, на какое кладбище будут перенесены останки и памятники, а о предстоящем перезахоронении сообщат общественности заранее», – добавила она.

Вопрос об уместности пребывания военных могил в их нынешнем месте оценивает комиссия Минобороны по воинским захоронениям.

По имеющимся на сегодня данным, в Эстонии насчитывается около 130 могил военного времени, предполагается, что перезахоронение останков из них на кладбищах состоится в течение этого года.

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