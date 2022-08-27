Фото ⟩ Останки из четырех советских военных могил будут перезахоронены

Старейшина волости Ярва Тоомас Таммик рассказал, что Ярваская волостная управа сама подала в июле ходатайство о демонтаже памятников красноармейцам и о перезахоронении их останков. По словам Таммика, комиссия быстро приняла нужное решение.

Он не уточнил, когда именно начнется эксгумация останков, но выразил надежду, что это удастся сделать еще в этом году. Таммик добавил, что на территории волости есть еще несколько захоронений военного времени и памятников, однако все они расположены на кладбищах.

Пресс-секретарь Министерства обороны Кай Симсон пояснила, что все необходимые процедуры по перезахоронению с местным самоуправлением согласует Военный музей. «Вместе с ними они решат также, на какое кладбище будут перенесены останки и памятники, а о предстоящем перезахоронении сообщат общественности заранее», – добавила она.

Вопрос об уместности пребывания военных могил в их нынешнем месте оценивает комиссия Минобороны по воинским захоронениям.