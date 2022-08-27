Ночь древних огней: спасатели напоминают о правилах безопасности

До того, как разводить костер, нужно позаботиться о том, чтобы место для костра было пожаробезопасным. «Вокруг костра не должно быть легковоспламеняемых предметов, а рядом нужно держать первоочередные средства для тушения огня. Для этого подойдет ведро воды или огнетушитель. Поскольку сейчас засушливая и пожароопасная природа, стоит задуматься о разведении лишь небольшого костра», – сказал руководитель отдела превенции Спасательного департамента Виктор Саареметс.

Кроме этого, нужно учитывать, чтобы костер был достаточно далеко от зданий. «Безопасным расстоянием считается 10-13 шагов от здания, но во время засушливого периода было бы хорошо это расстояние увеличить, во имя безопасности», – объяснил Саареметс.

Инструкции по разведению костра, который обязательно принесет только положительные эмоции, очень прост: в костре можно сжигать только чистую древесину, бумагу или картон, и нельзя забывать о том, что место мусора на свалке, а не в костре.

Всем тем, кто будет разводить костер, спасатели напоминают, что огонь нельзя оставлять без присмотра. Именно оставленные без присмотра костры становятся причиной многих возгораний.