Автор металлических фигур на тартуском опытно-ремонтном заводе долгое время был неизвестен

Лембит Саартс, металлические фигуры на торцевой стене здания бывшего опытно-ремонтного завода в Тарту, 1960-е годы. Фото: Martin Siplane

Автор загадочных металлических фигур, сохранившихся на территории Тартуского опытно-ремонтного завода, долгое время был неизвестен. Считалось, что композиция может быть так называемой самодеятельностью: якобы работники, вдохновленные произведениями искусства, украшавшие корпуса других заводов, решили сделать что-то подобное на своем предприятии. На первый взгляд фигурки, похожие на наивные детские рисунки, несложно отнести к любительским, но при ближайшем рассмотрении обращают на себя внимание мастерски выверенная композиция и увлекательное решение деталей. Действительно, автором подозрительно искусно спроектированной группы фигур оказался Лембит Саартс – разносторонний выпускник художественного училища Pallas и классик модернизма ХХ века.

Лембит Саартс, металлические фигуры на торцевой стене здания бывшего опытно-ремонтного завода в Тарту, 1960-е годы. Фото: Martin Siplane

Лембит Саартс (1924–2016) еще подростком поступил в училище Pallas, в советское время продолжил обучение в Тартуском государственном художественном институте, а затем был арестован и выслан в Казахстан. Шесть лет в лагере только усилили художественную жажду Саартса, и вскоре после освобождения он вместе с Юло Соостером, Вальве Янов, Лидией Валлимяэ-Марги, Каей Кернер, Сильвией Йыгевер и Хельдуром Вийресом стал членом одной из первых послевоенных неофициальных арт-групп Эстонии, которая существенно изменила и освежила художественный пейзаж республики.

Лембит Саартс, металлические фигуры на торцевой стене здания бывшего опытно-ремонтного завода в Тарту, 1960-е годы. Фото: Martin Siplane

Однако помимо подпольной художественной деятельности нужно было зарабатывать на хлеб, чем Лембит Саартс и занимался в качестве учителя рисования в тартуских педагогическом и художественном училищах и художника на опытно-ремонтном заводе. На заводе задачей Саартса было заботиться об эстетической стороне предприятия, что означало как оформление стенгазет и выставок, так и организацию и планирование создания монументально-декоративных работ на территории завода. Посредством фигур, согнутых из металлических прутьев, Саартс изобразил деятельность на Тартуском опытно-ремонтном заводе в своих любимых кубистических линиях и уравновесил абстрактную композицию обязательным социалистическим голубем мира.

Слегка ржавая и местами деформированная группа фигур сохранилась на территории завода по сей день, являясь одной из самых чистых по стилю и уникальных композиций в советском декоративном искусстве Тарту.

Лембит Саартс, металлические фигуры на торцевой стене здания бывшего опытно-ремонтного завода в Тарту, 1960-е годы. Фото: Martin Siplane

Время создания: 1960-е Адрес: Тарту, Вазара, 52b Автор: Лембит Саартс Материал: гнутые металлические прутья Памятником не является