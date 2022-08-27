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Coca-Cola в России будет продаваться под брендом «Добрый кола»

Meduza.io
Coca-Cola в России будет продаваться под брендом «Добрый кола»
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Флаги России и Coca-Cola на заводе Coca-Cola HBC в Москве.
Флаги России и Coca-Cola на заводе Coca-Cola HBC в Москве. Фото: Maxim Shipenkov

Coca-Cola будет продавать в РФ флагманский напиток под брендом «Добрый кола». Об этом пишет Meduza со ссылкой на основателя сети быстрого питания «Теремок» Михаила Гончарова.

По словам Гончарова, его сеть получила соответствующее уведомление от компании Coca-Cola. «Мы попробуем его продавать», — отметил бизнесмен, подчеркнув, что на российском рынке присутствуют и другие напитки «на основе колы».

Бизнесмен предположил, что продажи будут строиться на известности сока «Добрый», который выпускает компания «Мултон», принадлежащая Coca-Cola. Как отмечает «Интерфакс», недавно российское подразделение компании, «Кока-кола ЭйчБиСи Евразия», было переименовано в «Мултон партнерс».

Coca-Cola Company в июне заявила, что продажа напитков под принадлежащими ей брендами в России будет прекращена — после того, как закончатся существующие запасы продукции. Причиной этого стала война в Украине.

Концентрат для флагманского напитка Coca-Cola Company прекратила поставлять в Россию еще в марте.

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