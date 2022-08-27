Coca-Cola в России будет продаваться под брендом «Добрый кола»

По словам Гончарова, его сеть получила соответствующее уведомление от компании Coca-Cola. «Мы попробуем его продавать», — отметил бизнесмен, подчеркнув, что на российском рынке присутствуют и другие напитки «на основе колы».

Бизнесмен предположил, что продажи будут строиться на известности сока «Добрый», который выпускает компания «Мултон», принадлежащая Coca-Cola. Как отмечает «Интерфакс», недавно российское подразделение компании, «Кока-кола ЭйчБиСи Евразия», было переименовано в «Мултон партнерс».

Coca-Cola Company в июне заявила, что продажа напитков под принадлежащими ей брендами в России будет прекращена — после того, как закончатся существующие запасы продукции. Причиной этого стала война в Украине.