Большинство опрошенных (46 процентов) сообщили, что их восприятие премьера не поменялось, передает Yle.
Опрос: почти половина финнов стала хуже относиться к премьеру Марин
Опрос: почти половина финнов стала хуже относиться к премьеру Марин
Почти 42 процента финнов заявили, что дискуссия, вызванная вечеринками премьер-министра, ухудшила их отношение к Санне Марин (СДП). Это следует из опроса газеты Helsingin Sanomat.
При этом большинство опрошенных (46 процентов) сообщили, что их восприятие премьера не поменялось.
Около 10 процентов заявили, что имидж Марин в их глазах улучшился.
Почти 3 процента респондентов не смогли сформулировать свое отношение к происходящему.
Опрос проводился 24–26 августа среди 1043 финнов.
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