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Опрос: почти половина финнов стала хуже относиться к премьеру Марин

rus.postimees.ee
Опрос: почти половина финнов стала хуже относиться к премьеру Марин
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Санна Марин.
Санна Марин. Фото: Heikki Saukkomaa

Большинство опрошенных (46 процентов) сообщили, что их восприятие премьера не поменялось, передает Yle.

Почти 42 процента финнов заявили, что дискуссия, вызванная вечеринками премьер-министра, ухудшила их отношение к Санне Марин (СДП). Это следует из опроса газеты Helsingin Sanomat.

При этом большинство опрошенных (46 процентов) сообщили, что их восприятие премьера не поменялось.

Около 10 процентов заявили, что имидж Марин в их глазах улучшился.

Почти 3 процента респондентов не смогли сформулировать свое отношение к происходящему.

Опрос проводился 24–26 августа среди 1043 финнов.

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