По словам Теэле Таммару, которая живет на улице Кёлери в Сууре-Яани, она проснулась в субботу ночью от сильного грохота, а затем увидела машину и людей у расположенного неподалеку памятника. Когда наступило утро, Таммару обнаружила, что советский монумент лежит на земле перед постаментом.
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ФОТО ⟩ Ночью неизвестные демонтировали памятник красноармейцам
Ночью неизвестные демонтировали памятник красноармейцам
Советский памятник, на котором имеется надпись на эстонском и русском языках «Бойцам Советской Армии, павшим в Великой Отечественной войне», находится в зеленой зоне между улицами Кёлери и Рингпуйестеэ.
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