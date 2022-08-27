ФОТО ⟩ Ночью неизвестные демонтировали памятник красноармейцам

Советский памятник, на котором имеется надпись на эстонском и русском языках «Бойцам Советской Армии, павшим в Великой Отечественной войне», находится в зеленой зоне между улицами Кёлери и Рингпуйестеэ.

«Они были в одной машине. Я слышала не так много, чтобы точно понять, о чем они говорили», – сказала Таммару и добавила, что не может сказать, сколько людей находилось около памятника.