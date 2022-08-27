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ФОТО ⟩ Ночью неизвестные демонтировали памятник красноармейцам

rus.postimees.ee
Ночью неизвестные демонтировали памятник красноармейцам
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Советский памятник в Сууре-Яани находится в зеленой зоне между улицами Кёлери и Рингпуйестеэ.
Советский памятник в Сууре-Яани находится в зеленой зоне между улицами Кёлери и Рингпуйестеэ. Фото: Richard Särk

По словам Теэле Таммару, которая живет на улице Кёлери в Сууре-Яани, она проснулась в субботу ночью от сильного грохота, а затем увидела машину и людей у расположенного неподалеку памятника. Когда наступило утро, Таммару обнаружила, что советский монумент лежит на земле перед постаментом.

Советский памятник, на котором имеется надпись на эстонском и русском языках «Бойцам Советской Армии, павшим в Великой Отечественной войне», находится в зеленой зоне между улицами Кёлери и Рингпуйестеэ.

«Они были в одной машине. Я слышала не так много, чтобы точно понять, о чем они говорили», – сказала Таммару и добавила, что не может сказать, сколько людей находилось около памятника.

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