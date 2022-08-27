Руководители Эстонии, Латвии и Литвы вместе с коллегами из соседних стран во вторник, 30 августа примут участие в саммите стран Балтийского моря, посвященном вопросам энергетической безопасности. Как сообщили BNS в пресс-службе правительства Латвии, саммит пройдет на датском острове Борнхольм.
Лидеры стран Балтии примут участие в саммите по вопросам энергобезопасности
Лидеры стран Балтии примут участие в саммите по вопросам энергобезопасности
В обсуждении актуальных энергетических вопросов региона примут участие премьер-министр Эстонии Кая Каллас, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Финляндии Санна Марин, премьер-министр Швеции Магдалена Андерсон, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
На саммите будут обсуждаться вопросы усиления энергетической независимости от России – создание новых цепочек поставок энергоресурсов, развитие энергосоединений между странами, содействие зеленой, особенно солнечной и ветровой энергии и другие темы.
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