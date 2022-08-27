Лидеры стран Балтии примут участие в саммите по вопросам энергобезопасности

Руководители Эстонии, Латвии и Литвы вместе с коллегами из соседних стран во вторник, 30 августа примут участие в саммите стран Балтийского моря, посвященном вопросам энергетической безопасности. Как сообщили BNS в пресс-службе правительства Латвии, саммит пройдет на датском острове Борнхольм.