Марью Лауристин: когда солдат-освободитель остается на чужой земле хозяином, это не освобождение, а оккупация

В русских школах детям тоже не объясняли, что произошло с Эстонией и эстонским народом в 1940 году. Многие школьные учителя пользовались и продолжают пользоваться учебными материалами и просоветскими книгами, изданными в России. Эстонское министерство образования не уделяло этому должного внимания. Сегодня масса молодых людей, которые родились в независимой Эстонии, продолжают относиться к танку как святыне, не понимая его значения для страны и народа, с которым они живут бок о бок. Безусловно, работать с этим трудно. Если человек верит во что-то безраздельно, ему трудно воспринять альтернативные идеи. Но доносить их все равно нужно. Создавать школьные программы, учебники, телепередачи, фильмы для русскоязычной аудитории. Информация должна быть доступна, понятна и доноситься до людей на их родном языке, чтобы она воспринималась не только умом, но и сердцем. Нужно честно говорить на трудные темы и преподавать историю такой, какая она была на самом деле, а не какой она видится из России. Нужно проводить дополнительные лекции, создавать материалы, организовывать курсы для учителей истории. Молодым людям нужно подробно и правдиво излагать историю, чтобы они почувствовали трагические последствия советской системы для всех людей.
Я считаю, что огромная просветительская роль принадлежит также русскоязычным средствам массовой информации. Кто лучше русскоязычных журналистов может объяснить людям, почему для нас так важно убрать эти символы и какой была наша история? Именно журналисты и должны заниматься этим просвещением общества.