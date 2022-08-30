Марью Лауристин: когда солдат-освободитель остается на чужой земле хозяином, это не освобождение, а оккупация

Но как только этот танк пересек Нарову, чтобы русские войска остались здесь в качестве хозяев, это перестало быть освобождением. И если для русскоязычных людей в разных странах танк – все еще символ победы, то для нас это символ утраты свободы и замены одного оккупанта другим. А свобода – это ценность для всех.

Многие непроработанные травмы и заблуждения связаны с тем, что Россия сама так и не рассказала своему народу правду об этой войне и о Сталине. Различные опросы в РФ показывают, что один из самых страшных диктаторов в истории – Иосиф Сталин – для многих россиян остается популярной фигурой. Люди не хотят знать всей правды о зверствах Сталина и чекистской системы. Все разоблачения сталинизма, которые частично произошли в ходе хрущевской «оттепели» и потом в начале 90-х, в период перестройки, – они были снова «замяты» и засунуты под сукно. Незадолго до начала войны в Украине в России было закрыто общество «Мемориал», которое занималось исследованием сталинских преступлений и историей лагерей. Увы, для многих россиян до сих пор вся эта система остается «священной». Если немецкий нацизм был осужден, а немцы прошли тяжелый путь покаяния за совершенные преступления, то с преступлениями сталинизма все иначе. Советская система не была осуждена, виновные не были осуждены, за причиненные своему же народу страдания никто из этой системы не покаялся. Россияне должны были бы тоже увидеть страшные лагеря ГУЛАГА, как немцы увидели Освенцим, но этого не случилось. ГУЛАГ и его система были засекречены для советских граждан и остались закрытыми для российских. Неудивительно, что сейчас советская система считается великой и могущественной, а танк – это символ могущества.