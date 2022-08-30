Вт, 30.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Марью Лауристин: когда солдат-освободитель остается на чужой земле хозяином, это не освобождение, а оккупация

Марью Лауристин
, политик и социолог
Марью Лауристин: когда солдат-освободитель остается на чужой земле хозяином, это не освобождение, а оккупация
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter Whatsapp
Comments 24
Профессор Марью Лауристин в своем кабинете. 05.04.2022.
Профессор Марью Лауристин в своем кабинете. 05.04.2022. Фото: Margus Ansu
  • Вторая война не для всех была Отечественной
  • Сталинизм, в отличие от нацизма, все еще ждет осуждения
  • Необходимо пересмотреть принципы преподавания истории в русской школе

Во многих мнениях лейтмотивом звучит мысль, что у сторонников и противников переноса танка-памятника – разные жизненные ценности. Я думаю, эта история не о ценностях.

Я не думаю, что для россиян свобода не является ценностью. Просто те русские, которые обнимали танк, не понимают, что он значит для эстонцев, чехов, поляков, венгров, украинцев и других народов, когда-то побежденных советскими танками или теперь атакуемых танками российскими.

Существует большая разница в восприятии Великой Отечественной войны разными народами. Для русских очевидно, что по итогам войны они освободили землю от гитлеровцев. Но для других история была иной, и она не про освобождение. В 1939 году советская власть заключила пакт с Германией и поделила территории. Гитлер уступил Советскому Союзу Эстонию, Латвию, Литву, Западную Украину, частично Польшу и Финляндию, и Советский Союз пришел к нам в 1940-м. Пришел как на свои «законные территории», хотя советские войска никто не звал.

В Финляндию эти войска тоже пришли, но финны оказали сопротивление разделу по пакту Молотова-Риббентропа, и Советская Россия начала с Финляндией войну. Так же, как сейчас Россия с начала войну с Украиной, считая ее своей «законной территорией». Финляндии не хотели давать свободу – так же как сейчас Украине. В результате «Зимней войны» СССР забрал у Финляндии часть Карелии, но независимость Финляндия сохранила, а вот Эстония, Латвия, Литва как независимые республики исчезли, потому что по ним проехался советский танк. Увы, большая часть русского народа до сих пор не осознала, что Великая отечественная вой на была справедливой до тех пор, пока она шла за освобождение России.

Но как только этот танк пересек Нарову, чтобы русские войска остались здесь в качестве хозяев, это перестало быть освобождением. И если для русскоязычных людей в разных странах танк – все еще символ победы, то для нас это символ утраты свободы и замены одного оккупанта другим. А свобода – это ценность для всех.

Многие непроработанные травмы и заблуждения связаны с тем, что Россия сама так и не рассказала своему народу правду об этой войне и о Сталине. Различные опросы в РФ показывают, что один из самых страшных диктаторов в истории – Иосиф Сталин – для многих россиян остается популярной фигурой. Люди не хотят знать всей правды о зверствах Сталина и чекистской системы. Все разоблачения сталинизма, которые частично произошли в ходе хрущевской «оттепели» и потом в начале 90-х, в период перестройки, – они были снова «замяты» и засунуты под сукно. Незадолго до начала войны в Украине в России было закрыто общество «Мемориал», которое занималось исследованием сталинских преступлений и историей лагерей. Увы, для многих россиян до сих пор вся эта система остается «священной». Если немецкий нацизм был осужден, а немцы прошли тяжелый путь покаяния за совершенные преступления, то с преступлениями сталинизма все иначе. Советская система не была осуждена, виновные не были осуждены, за причиненные своему же народу страдания никто из этой системы не покаялся. Россияне должны были бы тоже увидеть страшные лагеря ГУЛАГА, как немцы увидели Освенцим, но этого не случилось. ГУЛАГ и его система были засекречены для советских граждан и остались закрытыми для российских. Неудивительно, что сейчас советская система считается великой и могущественной, а танк – это символ могущества.

Люди сами выбирают, в каком культурном пространстве им жить. Имеет смысл спросить, почему эстонское культурное пространство не было раньше очищено от следов советского присутствия. Советского Союза давно нет. Этот танк и другие символы оккупации стоило бы погрузить на те же поезда, на которых покидали Эстонию советские войска в 1994 году.

В стране оставалась возможность смотреть российские телеканалы. Это нормально в обществе, для которого свобода слова является ценностью. Пока эти телеканалы оставались развлекательными, с этим не было проблем, но с началом войны российские телеканалы начали разжигать откровенную вражду и призывать к насилию в отношении соседних с Россией народов. Они продвигали мысль, что Россия имела право напасть на Украину.

Война против Украины и стала тем моментом, который позволил осознать, что сосед может начать ломиться в твою дверь и другие двери, которые здесь же, рядом.

Поэтому их вещание следовало прекратить. Однако тут же оказалось, что в Эстонии есть люди, которые любят не только российские телеканалы, но и российские танки, Путина, а многие и Сталина. Здесь речь не идет о конфликте ценностей, и даже не о конфликте культур. Речь исключительно о пропаганде и ее влиянии на людей. Многие люди годами находились под влиянием российской пропаганды, хотя возможности выйти из этого информационного пространства были у всех.

Я крайне далека от того, чтобы утверждать, будто все русские думают одинаково. Я полагаю, что уверенных путинистов в нашей стране немного. Но они есть, и это нужно учитывать. Этим культурно-информационным пространством не занимались в достаточной степени. Никто не предпринимал никаких жестких мер в отношении информации. Мы думали, что это можно просто игнорировать. Мы ведь не сталкивались с проблемами, и слава богу. Но ситуация здесь примерно та же, что и с неадекватным соседом. Можно знать, что он склонен к насилию, но пока он лично вас не трогает, вы просто сводите общение к минимуму. Но вот покою приходит конец: сосед начинает ломиться в вашу дверь. Вам приходится чтото предпринимать. Война против Украины и стала тем моментом, который позволил осознать, что сосед может начать ломиться в твою дверь и другие двери, которые здесь же, рядом. Сразу всплывают в памяти прочие случаи, когда он это уже делал. И танк снова стал напоминанием об очень опасном, склонном к насилию соседе.

Из обстоятельств демонтажа танка нам следует извлечь урок и пересмотреть подход к школьному преподаванию истории. Этим нужно заниматься очень серьезно. Все понимают, что территории своей страны надо освобождать от врага. Но когда солдат-освободитель приходит на чужую землю и остается на ней хозяином, это уже не освобождение, а оккупация. Эту разницу надо разъяснять на уроках истории в русских школах. В свое время, когда Эстония восстановила независимость, тема оккупации поднималась, но сразу после распада Советского Союза она была воспринята очень болезненно: какие же мы оккупанты?! Мы не оккупанты, мы освободили Эстонию! Эта убежденность осталась у многих нетронутой, так как с ней никто толком не работал.

В русских школах детям тоже не объясняли, что произошло с Эстонией и эстонским народом в 1940 году. Многие школьные учителя пользовались и продолжают пользоваться учебными материалами и просоветскими книгами, изданными в России. Эстонское министерство образования не уделяло этому должного внимания. Сегодня масса молодых людей, которые родились в независимой Эстонии, продолжают относиться к танку как святыне, не понимая его значения для страны и народа, с которым они живут бок о бок. Безусловно, работать с этим трудно. Если человек верит во что-то безраздельно, ему трудно воспринять альтернативные идеи. Но доносить их все равно нужно. Создавать школьные программы, учебники, телепередачи, фильмы для русскоязычной аудитории. Информация должна быть доступна, понятна и доноситься до людей на их родном языке, чтобы она воспринималась не только умом, но и сердцем. Нужно честно говорить на трудные темы и преподавать историю такой, какая она была на самом деле, а не какой она видится из России. Нужно проводить дополнительные лекции, создавать материалы, организовывать курсы для учителей истории. Молодым людям нужно подробно и правдиво излагать историю, чтобы они почувствовали трагические последствия советской системы для всех людей.

Я считаю, что огромная просветительская роль принадлежит также русскоязычным средствам массовой информации. Кто лучше русскоязычных журналистов может объяснить людям, почему для нас так важно убрать эти символы и какой была наша история? Именно журналисты и должны заниматься этим просвещением общества.

Ключевые слова
Наверх