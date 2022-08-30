Интервью ⟩ Министр образования Лукас готовит масштабную реформу русской школы и ищет деньги для вузов

– Сейчас университеты испытывают финансовые трудности. Например, Таллиннский университет уже сократил объем учебных программ на десять процентов, а Тартуский университет закрыл центр искусств. В коалиционном соглашении указано, что со следующего года финансирование высшего образования будет ежегодно увеличиваться на 15 процентов. За счет чего?
– Я не могу сейчас конкретизировать источники денег. Пусть министр финансов внесет соответствующее предложение в правительство. Но в коалиционном соглашении действительно говорится, что мы вытащим из ямы высшее образование. Если государство задолжало ему в последние годы, мы погасим этот долг и будем в течение четырех лет наращивать финансирование на 15 процентов ежегодно.
– Поддерживаете ли вы введение единой для всех платы за обучение в вузах?
– Так мы систему образования не спасем, это будет косметическое изменение. Не стоит расстраивать этим общество. Будем обсуждать, но я не верю, что мы так решим.
– Но как министр образования вы не исключаете введения платного образования?
– Лучше вкладывать в высшее образование на эстонском языке, иначе оно растает, как весенний снег.
А со всеобщей платой за высшее образование Эстония потеряет лучшие умы, потому что в соседних с нами странах оно бесплатное.
– Каковы ваши самые большие неудачи и самые большие успехи в роли политика?
– Бывали неудачи. Я довольно самокритичен, но в то же время хорошо знаю систему образования и науки. К сожалению, мне не всегда удавалось предвидеть долгосрочные изменения в школе. Сейчас критикуют, что мне не удалось перевести русские школы на эстонский язык обучения, но мы сделали все возможное в свое время и готовы исправлять ошибки.
Что касается сильных сторон, то это, возможно, умение быть последовательным. Это можно счесть упрямством, но я бы сказал, что это и есть наша национальная черта.