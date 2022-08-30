Интервью ⟩ Министр образования Лукас готовит масштабную реформу русской школы и ищет деньги для вузов

– Значит ли это, что русскоязычные школы нужно закрывать и привлекать больше учителей в эстоноязычные?

– В Нарве план развития школьной сети был составлен до решения о закрытии ряда школ, принятого новой коалицией в июле. Количество русскоязычных школ будет сокращаться.

– В начале нулевых началась подготовка к переходу средних школ на модель 60:40, где 60 процентов предметов преподаются на эстонском языке. Но пока известно, что в большинстве случаев эти планы остались на бумаге. Начатая вами реформа потерпела фиаско?

– Определенно нет. Если директор устроил у себя в школе российское «ближнее зарубежье», его должен заменить компетентный человек, действующий в интересах эстонского государства. То же касается и учителей. Иногда говорят, что язык и мышление – не одно и то же. Что мы в силах обеспечить эстонскость и без эстонского языка. Однако без эмпатии к языку это очень затруднительно. Если человек прожил в Эстонии 30–40 лет, но так и не выучил язык, это что-то да значит. В том числе, что язык и мышление все же связаны.

– Доходили ли до министра образования слухи, что учителя, которые получили образование, например, в Пскове, высказываются в оправдание войны в Украине?