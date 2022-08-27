Министры «Отечества» хотят сделать нарвское горсобрание эстоноязычным

Каким может быть решение, она пока не может сказать, но позиция будет сформирована в Минюсте в течение пары недель. «Я не могу сказать об окончательном решении сегодня, но смею подтвердить, что мы очень серьезно относимся к этому вопросу», – сказала Данилсон-Ярг.

Несколько дней назад Ильмар Томуск, генеральный директор Языкового департамента, сказал Postimees, что в законе есть противоречие и что для решения проблемы необходимо изменить закон.

В частности, Закон об организации местного самоуправления предусматривает, что работа собрания должна вестись на эстонском языке. Однако ничто не регулирует то, должен ли кандидат владеть языком. «Член собрания не обязан знать эстонский язык, но должен уметь на нем работать», – заявил Томуск. Поэтому, по мнению Языкового департамента, в закон о выборах следует включить пункт, что для выдвижения кандидатуры необходим определенный уровень владения языком.

По словам Томуска, Языковой департамент имеет право выносить как предписания, так и штрафы, но они могут быть вынесены председателю собрания, который отвечает за работу собрания. Это ставит председателя собрания в затруднительное положение, потому что он должен уметь организовать работу собрания на эстонском языке, но в то же время никто не проверяет, способны ли члены собрания вести дела на этом языке.