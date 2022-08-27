Два министра от партии «Отечество» заявили, что у них созревает план, как заставить горсобрание Нарвы прекратить использовать русский язык в ходе своей работы. Позволит ли достичь этой цели реализация предложения Языкового департамента об изменении закона – покажет время.
Министры «Отечества» хотят сделать нарвское горсобрание эстоноязычным
По словам министра государственного управления Рийны Солман, проведение заседаний в собраниях местных самоуправлений на иностранном языке является нарушением закона. «Закон об организации местного самоуправления предусматривает использование эстонского языка в качестве рабочего языка, собрание должно использовать этот язык. Нарвитяне в курсе этого требования», – сказала министр.
В последний раз, когда Солман смотрела заседание Нарвского горсобрания, использование русского языка казалось упрямством. «В тот момент мне казалось, что это был сознательный выбор говорить по-русски, потому что на самом деле там есть люди, которые говорят по-эстонски», – описала Солман. Она добавила, что инцидент с нарвским танком привлек внимание к этой теме и поднял вопрос о том, насколько в Нарве действуют эстонские законы и почему государство терпит уклонение от них.
«Кажется, проблема здесь больше, чем мы видели до сих пор. Государство, законы государства и наши чиновники должны восприниматься в серьез, все должны исполнять законы», – сказала Солман.
По ее словам, в этой ситуации нельзя сидеть сложа руки, а Языковой департамент должен быть более требователен. «Если положения закона не выполняются, Языковой департамент может сделать предписание и наложить штраф», – сказала Солман.
Эта тема настолько обескуражила министра государственного управления, что она решила в пятницу обратиться к министру юстиции Леа Данилсон-Ярг, с которой они обсудили возможные решения вопроса.
Данилсон-Ярг сказала, что попросила чиновников министерства рассмотреть и проанализировать, какие есть возможности для улучшения ситуации. «Насколько мне известно, на данный момент закон фактически не позволяет проводить заседания собрания на каком-либо другом языке, кроме эстонского. Однако поскольку этого не делается, надо смотреть на ситуацию и в случае необходимости применять санкции», – сказала она.
Каким может быть решение, она пока не может сказать, но позиция будет сформирована в Минюсте в течение пары недель. «Я не могу сказать об окончательном решении сегодня, но смею подтвердить, что мы очень серьезно относимся к этому вопросу», – сказала Данилсон-Ярг.
Несколько дней назад Ильмар Томуск, генеральный директор Языкового департамента, сказал Postimees, что в законе есть противоречие и что для решения проблемы необходимо изменить закон.
В частности, Закон об организации местного самоуправления предусматривает, что работа собрания должна вестись на эстонском языке. Однако ничто не регулирует то, должен ли кандидат владеть языком. «Член собрания не обязан знать эстонский язык, но должен уметь на нем работать», – заявил Томуск. Поэтому, по мнению Языкового департамента, в закон о выборах следует включить пункт, что для выдвижения кандидатуры необходим определенный уровень владения языком.
По словам Томуска, Языковой департамент имеет право выносить как предписания, так и штрафы, но они могут быть вынесены председателю собрания, который отвечает за работу собрания. Это ставит председателя собрания в затруднительное положение, потому что он должен уметь организовать работу собрания на эстонском языке, но в то же время никто не проверяет, способны ли члены собрания вести дела на этом языке.
Томуск сказал, что языковые чиновники также много раз бывали в Нарве и других местах, но, узнав об этом заранее, члены собрания готовят все презентации, вопросы и выступления на эстонском языке. Формально требования выполнены, но суть проблемы остается. «На самом деле члены собрания должны действительно знать эстонский язык, потому что они должны понимать эстонские законы. Они оформляют правовые акты которые действуют на эстонском языке. В противном случае политик местного уровня не будет толком понимать, что происходит в Эстонии», – сказал Томуск.
Солман сказала, что она согласна с Томуском, и изменение закона значительно упростит процесс и станет мотиватором для изучения языка.
Данилсон-Ярг сказала, что вариант изменения закона обязательно будет обсуждаться, но сначала будет проверено, можно ли что-то сделать в рамках существующих законов. Она указала, что если закон будет изменен таким образом, то он должен распространяться и на все остальные местные самоуправления. Даже для тех, кому это не нужно. «Если мы требуем, чтобы каждый подтверждал свое знание языка каким-то экзаменом, мы на самом деле регулируем ситуацию не только в Нарве, но и, например, в Выру, где у нас фактически нет сомнений в том, что люди знают эстонский язык», – сказала она.
В то же время она согласна с тем, что, то, что написано в законе об организации местного самоуправления, не выполняет свое назначение в данный момент, если собрания занимаются махинациями — например, организуют неформальные встречи перед заседанием собрания. В этом случае собрание, это только игра в заседание, потому что люди присутствуют только для того, чтобы проголосовать. «Конечно, идея закона никогда не заключалась в том, что это может быть так», – сказала Данилсон-Ярг.