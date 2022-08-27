«Энергоатом»: есть риск радиоактивной утечки с ЗАЭС

Запорожская АЭС (ЗАЭС) на 12.00 по местному времени работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности. Об этом в субботу, 27 августа, сообщила украинская Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом».

По ее данным, в результате периодических обстрелов повреждена инфраструктура станции, существует риск утечки водорода, распыления радиоактивных веществ, высока пожароопасность.

В связи с присутствием на ЗАЭС российских военных, их оружия, оборудования и взрывчатки, существуют серьезные риски для безопасной работы станции, указывают в компании.

«Энергоатом»: военные РФ давят на персонал ЗАЭС

По информации «Энергоатома», ВС РФ, готовясь к приезду миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), усилили давление на персонал ЗАЭС «с целью не допустить раскрытия им доказательств преступлений оккупантов на станции и ее использования в качестве военной базы».

Украина призывает мировое сообщество принять немедленные меры, чтобы заставить российских военных покинуть объект и передать его под контроль Киева.

Взаимные обвинения в обстрелах станции

За истекшие сутки российские военные неоднократно обстреливали площадку ЗАЭС, заявили в «Энергоатоме». «Ущерб в настоящее время устанавливается», – добавили в украинской компании.