Европа решает, пускать ли на свою территорию россиян. Для стран Балтии ответ на этот вопрос очевиден: туристический поток из страны-агрессора должен быть остановлен. Однако полной поддержки среди всех 27 стран-участниц ЕС нет.
Европа – России: окно закрывается
Неполное единодушие
Первопроходцем запрета на туристические визы гражданам России стала Литва. Это случилось в первый же день вторжения России в Украину. Немногим позже к решению присоединилась Латвия, оставив в силе выдачу гуманитарных и национальных виз. С четвертого августа их тоже больше не выдают. Осенью латвийский сейм будет обсуждать порядок непродления существующих видов на жительство.
Эстония начала выступать против российского присутствия в марте, отменив подачу заявления на получение визы в России. В апреле перестали выдаваться новые ВНЖ по работе и бизнесу. В конце июля права на продление ВНЖ лишились и студенты, за исключением нескольких десятков человек, оканчивающих ВУЗ в течение года. С 18 августа вступила в силу санкция, ограничивающая выдачу россиянам туристических виз, а также препятствующая въезду в страну тем, у кого уже есть выданная Эстонией краткосрочная виза.
иза. Примерно по такому же пути пошла Чехия. Там выдача виз и видов на жительство для россиян и беларусов запрещена до конца марта 2023 года. Правда, долгосрочные визы и ВНЖ все же выдаются гражданам страны-агрессора, чье пребывание «отвечает интересам Чешской Республики».
Позицию относительного нейтралитета пытается сохранить Финляндия. Она не запрещает туристические визы, но с первого сентября сократит их число в десять раз. Если до сих пор страна ежедневно рассматривала около тысячи заявок из России, то теперь их количество упадет до ста. Кроме того, Финляндия предложила ввести новый тип гуманитарной визы для гражданских активистов и журналистов.
На сегодняшний день шенгенские туристические визы гражданам России перестали выдавать Дания, Нидерланды, Бельгия, Чехия, Словакия и Мальта. Хитро сделала Словения: формально страна не закрыла российский туризм, однако документы на визу не принимаются без предъявления действующего авиабилета в страну. Ирония в том, что европейское небо закрыто для российских авиакомпаний еще с конца февраля.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин озвучила наиболее распространенную позицию в ЕС. Она сообщила, что не считает правильным въезд российских граждан в Шенгенскую зону для осмотра достопримечательностей, в то время как Россия убивает людей в Украине.
Европа видит, что россияне въезжают в Шенгенскую зону и отдыхают, пока Россия убивает людей в Украине.
Тем не менее, от полного запрета на въезд россиян предостерегает канцлер Германии Олаф Шольц. Он считает, что принимаемые решения не должны усложнять россиянам «процесс обретения свободы и выезда из страны для спасения от диктатора в России». Шольц считает, что война в Украине – не война российского народа, это война Путина.
Как сделать правильно?
Так или иначе, эти вопросы Европа будет обсуждать в рамках Совета ЕС в конце августа, пытаясь выработать единый подход к праздному присутствию россиян за границей. Правда, считают эксперты, с первого раза это вряд ли удастся.
«31 августа не будет консолидированного решения, – уверен Александр Морозов, политолог, преподаватель философского факультета Карлова университета. – Однако не надо думать, что страны ЕС будут смотреть на сложившуюся ситуацию с гуманитарных позиций в отношении россиян. Чехия приняла 400 тысяч украинцев. И тут возникает когнитивный диссонанс, что россияне будут сюда приезжать и отдыхать. При этом в Праге нет ущемления тех россиян, кто находится в стране на легальной основе, в том числе студентов».
Политолог отмечает, что в выдаче гуманитарных виз никто не отказывает, и это должно продолжаться. Однако о сохранении безопасности в странах ЕС также забывать не стоит. «Мы не должны оспаривать решения национальных правительств. Мы не хотим тут "Башировых и Петровых"», – пояснил свою мысль Морозов.
Объяснить необъяснимое
Сторонники жесткой линии утверждают, что запрет на визы оправдан тем, что обычные россияне молча поддерживают войну своей страны в Украине.
«А почему вы думаете, что россияне не сопротивлялись? – обращается к ним Ксения Лученко, экс-декан факультета Медиакоммуниаций Московской высшей школы социальных и политических наук, кандидат филологических наук. – И что будет, если их снаружи запереть, а ключ выбросить в океан? Они там ух как засопротивляются? Да, мы мало делали. Но европейцы реально не понимают, чего нам стоило это малое. Из года в год, в полной безнадеге. Многотысячные и многомесячные протесты в Хабаровске, героический Шиес, "Марш матерей". Кто-то переводил это все хоть на один европейский язык? Конечно, на фоне Бучи и Мариуполя все эти сломанные ноги и уголовные дела теперь выглядят детской прогулкой. Но тогда этого фона не было», – напоминает Лученко.
Как объяснить европейцам, что значит жить в стране, где вообще нет закона, Лученко не знает. «Ты полностью отдан во власть вседозволенности. Эти siloviki – им можно все, что разрешает начальство. Убить, изнасиловать, отжать бизнес, подбросить наркотики, разрушить дом. И сопротивляться надо не только им, но и внутренней деформации», – считает эксперт.
Немаловажно и то, что большинство сторонников Путина просто не заметит закрытия границ. Согласно опросам, три четверти 145-миллионного населения России никогда не были за пределами своей родины и не планируют выезжать.