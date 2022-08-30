Европа – России: окно закрывается

Политолог отмечает, что в выдаче гуманитарных виз никто не отказывает, и это должно продолжаться. Однако о сохранении безопасности в странах ЕС также забывать не стоит. «Мы не должны оспаривать решения национальных правительств. Мы не хотим тут "Башировых и Петровых"», – пояснил свою мысль Морозов.

Объяснить необъяснимое

«А почему вы думаете, что россияне не сопротивлялись? – обращается к ним Ксения Лученко, экс-декан факультета Медиакоммуниаций Московской высшей школы социальных и политических наук, кандидат филологических наук. – И что будет, если их снаружи запереть, а ключ выбросить в океан? Они там ух как засопротивляются? Да, мы мало делали. Но европейцы реально не понимают, чего нам стоило это малое. Из года в год, в полной безнадеге. Многотысячные и многомесячные протесты в Хабаровске, героический Шиес, "Марш матерей". Кто-то переводил это все хоть на один европейский язык? Конечно, на фоне Бучи и Мариуполя все эти сломанные ноги и уголовные дела теперь выглядят детской прогулкой. Но тогда этого фона не было», – напоминает Лученко.