«Росатом» построит в Венгрии новые ядерные реакторы

Российская государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» получила разрешение на строительство 5-го и 6-го энергоблоков атомной электростанции (АЭС) «Пакш» в Венгрии. Национальное управление по атомной энергии Венгрии сообщило в четверг, 25 августа, о завершении административной процедуры, касающейся предоставления лицензии на проведение работ.

Разрешение выдано на срок в 10 лет. Возведение блоков может начаться в октябре 2022 года.

АЭС «Пакш» была построена по советским технологиям в 1980-х годах. Это единственная атомная электростанция в Венгрии. На ней производилось более 40 процентов энергии, вырабатываемой в стране.

Москва профинансирует проект

В июле министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи в Стамбуле с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым подтвердил, что Москва профинансирует проект, который оценивается в 12,5 миллиардов евро и который изначально предполагалось осуществить на 80 процентов за счет российского кредита. В 2021 году стороны подписали соглашение о продлении срока действия госкредита РФ до 2030 года. Сийярто отметил, что атомная энергетика не подпадает под санкции ЕС в отношении России в связи с войной в Украине.

Еврокомиссия проводила расследование

В 2017 году Европейский Союз дал зеленый свет российско-венгерскому проекту постройки двух новых энергоблоков. «Во время нашего расследования венгерское правительство взяло на себя ряд обязательств, которые позволяют нам разрешить эти инвестиции в рамках правил ЕС о государственных инвестициях», – отметила в марте 2017 года Маргрете Вестагер, занимавшая тогда пост европейского комиссара по вопросам конкуренции.