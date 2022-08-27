Теплая погода привлекла на Пярнуский пляж людей со всей Эстонии

Смотритель Пярнуского пляжа Михкель Тедер сказал, что для береговой охраны это лето в целом было хорошим, потому что оно было очень спокойным. Однако были и более тревожные случаи.

Тедер рассказал, что в этом месяце одному ребенку угрожала опасность утонуть. По словам смотрителя пляжа, ребенек на падлборде доплыл до буйка и не мог вернуться до берега. Береговая охрана его спасла. «Мы нашли мать и передали ребенка», — сказал Тедер.

Кроме того, пляже также находили ужей, по словам смотрителя пляжа, это произошло дважды в этом году. «Мы поймали одного, а другой был в воде, но, к счастью, в тот момент не было пловцов», — сказал он.

Вороны, которые пару лет назад создавали проблемы на пляже и воровали вещи из сумок отдыхающих, по словам смотрителя пляжа, больше не причиняют проблем.

По данным G4S, среднее количество посетителей центрального пляжа Пярну составляло 739 человек в день в июне и 947 человек в июле, но пик сезона пришелся на июнь, когда на пляже одновременно находилось около 15 000 человек. В пиковый день в июле их было около 10 000 человек.

По прогнозу Агентства по охране окружающей среды, жаркая погода сохранится и завтра, поскольку ожидается переменная облачность, а температура воздуха составит 27-31 градус тепла.