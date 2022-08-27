Несмотря на то, что сейчас конец августа, и у многих уже закончился отпуск, а школьники готовятся к началу школы, на центральном пляже Пярну было много людей, которые провели на пляже последние дни лета и загорали на солнышке.
Теплая погода привлекла на Пярнуский пляж людей со всей Эстонии
Несмотря на то, что многие предприятия и ларьки с мороженым на пляже уже были закрыты на этот сезон, веселья на пляже это ничуть не уменьшило. Вместе с людьми на пляже можно было увидеть и четвероногих.
Например, семья Палату, называющие себя летними жителями Пярну, пришли на пляж, чтобы насладиться прекрасной погодой. Андрес, отец семейства, рассказал, что большую часть лета они проводят в Пярну, а остальное время живут в Тарту. Поэтому они довольно часто оказывались на Пярнуском пляже.
Однако отец семейства признался, что такая теплая погода и вода в последние выходные августа бывает редко. «Часто с середины августа погода уже осенняя», — отметил он. По словам Палату, они будут на пляже до поздней ночи, потому что посещают ночь древних огней.
Представитель семьи Раннала, приехавший в летнюю столицу из Тырва с внуками, сказал, что в этом году они впервые на Пярнуском пляже и им здесь очень нравится. Они взяли с собой небольшую палатку, чтобы солнце не припекало. «Это прекрасно, лучше и быть не может», — похвалил он погоду.
О том, что погода подходит для купания, свидетельствовал и тот факт, что на вышке спасателей развевался зеленый флаг, разрешающий купание. В 15:00 береговая охрана замерила температуру воды 24 градуса, температуру воздуха 26 градусов, УФ-индекс четыре, а людей на пляже насчитали около 8000.
Смотритель Пярнуского пляжа Михкель Тедер сказал, что для береговой охраны это лето в целом было хорошим, потому что оно было очень спокойным. Однако были и более тревожные случаи.
Тедер рассказал, что в этом месяце одному ребенку угрожала опасность утонуть. По словам смотрителя пляжа, ребенек на падлборде доплыл до буйка и не мог вернуться до берега. Береговая охрана его спасла. «Мы нашли мать и передали ребенка», — сказал Тедер.
Кроме того, пляже также находили ужей, по словам смотрителя пляжа, это произошло дважды в этом году. «Мы поймали одного, а другой был в воде, но, к счастью, в тот момент не было пловцов», — сказал он.
Вороны, которые пару лет назад создавали проблемы на пляже и воровали вещи из сумок отдыхающих, по словам смотрителя пляжа, больше не причиняют проблем.
По данным G4S, среднее количество посетителей центрального пляжа Пярну составляло 739 человек в день в июне и 947 человек в июле, но пик сезона пришелся на июнь, когда на пляже одновременно находилось около 15 000 человек. В пиковый день в июле их было около 10 000 человек.
По прогнозу Агентства по охране окружающей среды, жаркая погода сохранится и завтра, поскольку ожидается переменная облачность, а температура воздуха составит 27-31 градус тепла.
На следующей неделе, однако, стоит поискать в шкафу осеннюю одежду, поскольку ожидается значительное похолодание. Например, согласно еженедельному прогнозу природоохранного агентства, 1 сентября минимальная температура ночью в стране понизится примерно до пяти градусов, а дневная температура будет до 15 градусов.