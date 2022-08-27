В Нарве полиция прервала митинг в поддержку возвращения советских памятников

По словам начальника оперативного штаба Идаской префектуры Урмаса Эльма, публичный митинг был зарегистрирован в полиции, но для предотвращения возможных провокаций на мероприятие было обращено повышенное внимание. «Нашей целью было обеспечить общественный порядок на митинге и добиться того, чтобы мероприятие прошло мирно и без нарушений. Мы прервали публичное собрание, потому что люди, которые приняли в нем участие, демонстрировали военную символику и отказались ее убрать», — сказал Эльм.

Полиция доставила организатора митинга, 52-летнюю женщину, в участок. В ее отношении возбуждено дело о проступке по статье Уголовного кодекса, которая касается нарушения требований о проведении публичного собрания. Кроме того, в отношении двух лиц, носивших военную символику, возбуждено дело о проступке по статье Уголовного кодекса, которая касается разжигания ненависти.

«В случае каждого публичного собрания мы оцениваем риски и угрозу общественному порядку, беседуем с организаторами собрания. Мы предварительно пообщались с инициатором сегодняшнего собрания, объяснили возможные опасности и напомнили, что в Эстонии не разрешено использование военной символики и разжигание ненависти. Мы также пояснили, что ответственность за соблюдение всех требований, установленных для организации общественного собрания, лежит на организаторе собрания».