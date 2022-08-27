Казахстан на год заморозил экспорт военной продукции

Казахстан приостановит на один год экспорт военной продукции. Решение будет действовать до конца августа 2023 года, сообщила пресс-служба правительства в Нур-Султане в субботу, 27 августа.

Как указывается в заявлении, временный запрет на продажу продукции оборонных компаний принят на заседании комиссии по вопросам оборонной промышленности под председательством премьер-министра страны Алихана Смаилова. Дальнейшие детали не сообщаются.

Казахстан не поддержал Россию в войне против Украины

Власти Казахстана не поддержали Россию, развязавшую полномасштабную войну против Украины. В частности, в июне президент страны Касым-Жомарт Токаев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, в присутствии президента России Владимира Путина назвал самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» в украинском Донбассе «квазигосударствами» и предупредил, что Казахстан не будет их признавать.