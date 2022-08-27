Рекордная жара для конца лета зафиксирована в Выру

«Самая высокая температура была измерена в Выру (31,3°C), что является рекордом для текущего времени. Такой высокой температуры никогда не было в Эстонии в конце августа», - сообщил синоптик.

Из данных наблюдений Агентства по охране окружающей среды следует, что около 17 часов в Хаапсалу было 29,3°C, в Нарве 28,1°C, в Пярну 28,4°C и в Таллинне-Харку 26,8°C.