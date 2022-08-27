Сегодня в Эстонии зафиксирована рекордно высокая температура воздуха для конца августа, сообщил синоптик Кайро Кийтсак, который написал на своей странице в социальной сети, что в субботу показания термометров по всей Эстонии достигли 27-31°C.
Рекордная жара для конца лета зафиксирована в Выру
Рекордная жара для конца лета зафиксирована в Выру
«Самая высокая температура была измерена в Выру (31,3°C), что является рекордом для текущего времени. Такой высокой температуры никогда не было в Эстонии в конце августа», - сообщил синоптик.
Из данных наблюдений Агентства по охране окружающей среды следует, что около 17 часов в Хаапсалу было 29,3°C, в Нарве 28,1°C, в Пярну 28,4°C и в Таллинне-Харку 26,8°C.
В воскресенье также обещают жаркую погоду: 27-31 градусов тепла, на побережье местами 23 градуса.