В субботу вечером на закате на пляжах Эстонии зажгли сотни костров, чтобы отметить Ночь древних огней.
Галереи ⟩ В Эстонии отметили Ночь древних огней
В Эстонии отметили Ночь древних огней
Когда-то такие костры зажигались для того, чтобы показать путь морским судам. Сейчас же они зажигаются в последнюю субботу августа, чтобы показать единство проживающих на морском побережье народов и напомнить как себе, так и другим, что Балтийское море должно быть сохранено.
В этом году люди зажигали огни и также думали о тех, кто отдал свою жизнь за свободу.
Традиция разжигания костров зародилась в 1992 году на побережье Финляндии, теперь к ней присоединились все страны Балтийского моря. Обычно костры на берегу моря разжигают на закате.
Ночь древних огней в Виймси:
В Пярну:
В Курессааре:
В Валга:
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