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Галереи ⟩ В Эстонии отметили Ночь древних огней

rus.postimees.ee
В Эстонии отметили Ночь древних огней
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Ночь древних огней в Виймси.
Ночь древних огней в Виймси. Фото: Eero Vabamägi/Postimees

В субботу вечером на закате на пляжах Эстонии зажгли сотни костров, чтобы отметить Ночь древних огней.

Когда-то такие костры зажигались для того, чтобы показать путь морским судам. Сейчас же они зажигаются в последнюю субботу августа, чтобы показать единство проживающих на морском побережье народов и напомнить как себе, так и другим, что Балтийское море должно быть сохранено.

В этом году люди зажигали огни и также думали о тех, кто отдал свою жизнь за свободу.

Традиция разжигания костров зародилась в 1992 году на побережье Финляндии, теперь к ней присоединились все страны Балтийского моря. Обычно костры на берегу моря разжигают на закате.

Ночь древних огней в Виймси:

В Пярну:

В Курессааре:

В Валга:

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