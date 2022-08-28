Галереи ⟩ В Эстонии отметили Ночь древних огней

Когда-то такие костры зажигались для того, чтобы показать путь морским судам. Сейчас же они зажигаются в последнюю субботу августа, чтобы показать единство проживающих на морском побережье народов и напомнить как себе, так и другим, что Балтийское море должно быть сохранено.

В этом году люди зажигали огни и также думали о тех, кто отдал свою жизнь за свободу.

Традиция разжигания костров зародилась в 1992 году на побережье Финляндии, теперь к ней присоединились все страны Балтийского моря. Обычно костры на берегу моря разжигают на закате.

Ночь древних огней в Виймси:

В Пярну:

В Курессааре: