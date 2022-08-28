Столкновения в Ливии: 23 погибших, 140 раненых

В столице Ливии Триполи в ходе столкновений между конкурирующими за власть группировками погибли 23 человека, еще 140 – ранены. Бои, начавшиеся вечером 26 августа, на следующий день охватили несколько городских районов. В ночь на воскресенье, 28 августа, на какое-то время наступило затишье, передает агентство AFP.

По данным Министерства здравоохранения Ливии, не менее шести больниц были повреждены в ходе боевых действий. Машины скорой помощи не могли проехать в те части города, где шли бои. По словам корреспондента AFP, передающего информацию с места событий, над Триполи поднимаются столбы серого дыма, сгорело несколько автомобилей, некоторые здания повреждены пулями или подожжены.

Ожесточенные бои в Триполи вспыхнули еще в мае после неудавшейся попытки государственного переворота. Причиной послужила попытка премьер-министра Фатхи Башаги, назначенного парламентом в Тобруке, изгнать из Триполи международно признанное переходное правительство во главе с премьер-министром Абдель Хамидом Дбейбой. 27 августа обе стороны обвинили друг друга в возобновлении боевых действий.

Конфликт в Ливии

После свержения диктатора Муамара Каддафи в 2011 году в Ливии воцарился хаос. В Триполи было сформировано правительство национального единства, которое получило признание ООН, но контролировало меньшую часть страны. В то же время на востоке страны, в Тобруке, заседает однопалатный парламент – Палата представителей.

Большую часть восточных регионов Ливии контролировали формирования генерала Халифы Хафтара – бывшего соратника Каддафи. В апреле 2019 года Хафтар начал наступление на Триполи. За генералом стояли Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия. Турция, со своей стороны, поддерживала правительство в Триполи.

Соглашение о постоянном прекращении огня