Правда ли, что в странах Балтии уничтожена промышленность, нет экономики и самая высокая безработица?

Историк также пояснил, что, благодаря гораздо более высокой производительности труда, объем промышленности сейчас довольно схож с тем, что было на 1990 год, хотя количество работающих в три раза меньше. Более того, в советский период примерно пятая часть латвийской продукции расходовалась за пределами страны, поэтому «то, что у нас здесь было больше промышленности, Латвии не приносило никакой пользы», поскольку эти доходы на территории Латвии не оставались.

Хотя на видео и пытаются указать, будто Европа не повлияла на благосостояние Латвии, но по данным Центрального статистического управления (ЦСУ) видно, что объем промышленного производства в Латвии после вступления в ЕС не снизился, а продолжил расти.

Фото: RE:CHECK

Почему такая высокая инфляция?

Автор видео также утверждает следующее:

«Благодаря проведенным опытам на Прибалтике, там установилась самая высокая в Европе инфляция, самые низкие доходы населения, самая высокая безработица».

По данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), в Эстонии, Латвии и Литве в июле 2022 года действительно самый высокий уровень инфляции среди стран Евросоюза. Однако это не связано с некими неизвестными опытами, о которых говорит автор видео.

Фото: RE:CHECK/ Европейский Центральный банк