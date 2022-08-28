«Люди едут домой. Туда, где бомбят». Почему украинцы готовы возвращаться в горячие точки

«Везде есть душевные и хорошие люди, но вот так процентов двадцать – особенно старших – считают, что мы, западные украинцы, виноваты в том, что началась война, – рассказывает Руслан. – Но почему-то наши ребята стоят в очередях в военкоматы, чтобы защищать восток Украины. А наши пацаны, даже те, кто уже прошли ад, возвращаются назад, даже с протезами, все равно в свои роты, батальоны. Никто не прячется. А ихние тут хлопцы по кабакам гуляют. Почему так?»

Елена соглашается, что иногда проблемой становится и языковой вопрос: «Есть прецеденты, когда умеют говорить на украинском, но принципиально не говорят, потому что им украинский не нравится».

«Ну страшно, ну а шо…»

Владимир готов вернуться домой в Славянск несмотря на бомбежки Фото: BBC

По данным Международной организации по миграции, домой вернулись 5,5 миллионов внутренних беженцев (тех, кто получил статус перемещенного лица внутри Украины). В первую очередь люди возвращаются в Киев и на восток страны (по 22%). Но если в Киеве сравнительно спокойно, то на востоке становится опаснее с каждым днем.

Владимир приехал во Львов из Славянска, он – пенсионер. Пенсию тратит на аренду квартиры, за продуктами приходит на вокзал. Говорит, если кухня закроется, придется ехать домой.