Курьез недели ⟩ Главный метеоролог Венгрии слетел с должности из-за хитрого шторма

«Гораздо лучше перестраховаться, чем потом сожалеть», очевидно, не очень известная в Венгрии пословица, и память правительства Орбана кажется короткой: только в 2006 году во время одного праздника шторм унес жизни пяти человек и ранил несколько сотен человек, которые в панике искали убежища. Создается впечатление, что, игнорируя пустую госказну, Орбан хочет предложить народу вместо хлеба зрелищ, причем любой ценой.