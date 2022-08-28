Неделю назад на берегу реки Дунай в Будапеште собирались запустить 40 000 фейерверков, чтобы эффектно отпраздновать годовщину основания венгерского государства. Тогда метеослужба сообщила о приближающемся шторме, и зрелищное мероприятие отменили. Но шторм повел себя, как всегда бывает с погодой – непредсказуемо – и прошел мимо столицы.
Курьез недели ⟩ Главный метеоролог Венгрии слетел с должности из-за хитрого шторма
Главный метеоролог Венгрии слетел с должности из-за хитрого шторма
Вместо того, чтобы радоваться прекрасной погоде, правительство Виктора Орбана в стиле какого-нибудь среднеазиатского автократа охватила ярость и глава Службы погоды Корнелия Радикс лишилась работы.
«Гораздо лучше перестраховаться, чем потом сожалеть», очевидно, не очень известная в Венгрии пословица, и память правительства Орбана кажется короткой: только в 2006 году во время одного праздника шторм унес жизни пяти человек и ранил несколько сотен человек, которые в панике искали убежища. Создается впечатление, что, игнорируя пустую госказну, Орбан хочет предложить народу вместо хлеба зрелищ, причем любой ценой.
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