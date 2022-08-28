Если в июне рядом с Курессаареским замковым парком можно было увидеть пешеходный переход, который направлял пешеходов прямо в забор, то теперь хотя бы больше нет причин перелезать через этот забор.
Фото ⟩ И так сойдет: пешеходный переход ведет прямо в забор
И так сойдет: пешеходный переход ведет прямо в забор
На фотографии, опубликованной в социальных сетях, видно, что одна проблема спустя два месяца была решена, но все равно до идеала еще далеко.
«Спасут только длинные ноги», – так читатель подписал присланную 22 июня в редакцию Saarte Hääl фотографию, указывая на то, что на данном пешеходном переходе нет другого выхода, кроме как просто перелезть через забор.
В волостной управе Сааремаа пояснили, что занимающиеся разметкой дорог работники с плотным графиком прибыли с материка на Сааремаа раньше, чем планировалось, и выполнили свою работу.
После праздников работы продолжатся и в нужном месте в заборе будет сделан проход и построена пешеходная дорожка. Также будет перекрыт опасный переход на пересечении улиц Толли и Парги.
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