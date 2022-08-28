Фото ⟩ И так сойдет: пешеходный переход ведет прямо в забор

На фотографии, опубликованной в социальных сетях, видно, что одна проблема спустя два месяца была решена, но все равно до идеала еще далеко.

«Спасут только длинные ноги», – так читатель подписал присланную 22 июня в редакцию Saarte Hääl фотографию, указывая на то, что на данном пешеходном переходе нет другого выхода, кроме как просто перелезть через забор.

Переход дороги с препятствиями. Такая ситуация была в июне. Фото: Marta Rõõm

В волостной управе Сааремаа пояснили, что занимающиеся разметкой дорог работники с плотным графиком прибыли с материка на Сааремаа раньше, чем планировалось, и выполнили свою работу.