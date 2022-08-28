Другое лицо театра: в центре сюжета

Так, например, 29 сентября пройдет церемония награждения престижного конкурса фотографии Vienna International Photo Award 2022, в шорт-лист которой попала работа любимого публикой актера Александра Ивашкевича. Как прекрасный фотограф-портретист он не менее известен у нас.

Фото: Елена Вильт

Нисколько не уступает коллеге в фотомастерстве и его молодой партнер по сцене, актер и режиссер Даниил Зандберг, чья работа этим летом была опубликована в сборнике INSIDE 2020, посвященном пинхол-фотографии. Нам есть о чем рассказать в Rus.Postimees – «Другое лицо театра» проявляет себя в разных областях творчества.

Сценические планы сезона также разнообразны: охватывают практически все жанры и существенного расширяют географию авторов и режиссеров. Всего будет выпущено восемь премьер и более десяти специальных проектов.