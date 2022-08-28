Юбилейный сезон открылся в Русском театре под звуки незнакомой зрителям музыки, хотя вечером 26 августа они пришли на премьеру известного мюзикла Геннадия Гладкова и Юлия Кима «Обыкновенное чудо».
Другое лицо театра: в центре сюжета
Память о любимом фильме отступила, и публика увидела совершенно новую историю, услышала новые арии знакомых персонажей, которые по разным причинам не вошли в легендарный фильм. Не зря постановщик спектакля Сергей Голомазов, ученик режиссера фильма Марка Захарова обещал нам во всех смыслах новое звучание: «…это не цитирование фильма, а, скорее, признание в любви прекраснейшей театральной и киноэстетике второй половины 70-х, золотому времени кино, которое было замечательной нишей в борьбе за свободу».
В зале никто не усомнился, что родился новый сценический шедевр (шлягер), а главным героем вечера стал сам театр, его магия и его создатели – поющие вживую звезды Русского театра. Большая часть из них не нуждаются в представлении – Александр Ивашкевич, Александр Жиленко, Анастасия Цубина, Илья Нартов, Екатерина и Дмитрий Кордасы.
Запели и те, кто раньше не пел, не было ни одного незаметного героя – новые актеры театра в эпизодических ролях вызвали интерес и запомнились зрителям. Зрелищная сценография, красочные костюмы и великолепная музыкальная рок-блюз-оперная аранжировка, выполненная композитором Александром Жеделёвым – все сработало на успех.
«В центре города, в центре сюжета» – таков новый слоган Русского театра в 75-м юбилейном сезоне. В соответствии с ним и в партнерстве с Rus.Postimees театр предложит читателям регулярную колонку – «Другое лицо театра».
Здесь читатели смогу узнать свежие театральные новости не только о репертуарной работе, но и о проектах, выходящих за пределы самого театра.
Так, например, 29 сентября пройдет церемония награждения престижного конкурса фотографии Vienna International Photo Award 2022, в шорт-лист которой попала работа любимого публикой актера Александра Ивашкевича. Как прекрасный фотограф-портретист он не менее известен у нас.
Нисколько не уступает коллеге в фотомастерстве и его молодой партнер по сцене, актер и режиссер Даниил Зандберг, чья работа этим летом была опубликована в сборнике INSIDE 2020, посвященном пинхол-фотографии. Нам есть о чем рассказать в Rus.Postimees – «Другое лицо театра» проявляет себя в разных областях творчества.
Сценические планы сезона также разнообразны: охватывают практически все жанры и существенного расширяют географию авторов и режиссеров. Всего будет выпущено восемь премьер и более десяти специальных проектов.
Впервые на русском языке сыграют пьесу современной латышской писательницы Расы Багавичуте-Пеце «Мальчик, который видел в темноте». На эстонском уже две ее пьесы с успехом идут на сцене Vaba Lava. Над спектаклем в Русском театре работает Андрес Попов, ученик Льва Эренбурга, прославленного петербургского режиссера. Обладатель титула «лучший режиссер года» (2016) Артем Гареев выпустит спектакль «Август. Графство Осейдж» Трейси Леттса. Пьеса шла на Бродвее и в Лондонском национальном театре не один сезон с аншлагами. В 2008 году за создание этой пьесы Леттс был удостоен Пулитцеровской премии по драматургии, а также пяти бродвейских премий «Тони» (Tony Award). Обе эти постановки – Попова и Гареева – о счастье и боли человеческого общения, и о них мы еще расскажем читателям.
Работа с детской и молодежной аудиторией с целью формирования нового поколения активных зрителей станет в этом сезоне планомерной и разнообразной: будут увлекательные экскурсии, образовательные программы, интерактивные чтения и спектакли, а также встречи, обсуждения и активное взаимодействие в социальных сетях.
Совершенно особенным временем станут новогодние и рождественские праздники – на эти сказочные недели придутся целых три новогодних проекта на разных сценах театра.
Трилогию на основе сказок норвежского писателя Руне Белсвика «Простодурсен и зима от начала до конца» воплотят в интерьерах театра режиссеры Алессандра Джунтини (Италия) и уже знакомая таллиннцам Полина Стружкова, которая с этого сезона курирует все детские и молодежные проекты Русского театра. У нее много свежих и аттрактивных идей и большой творческий опыт.
Уже в сентябре премьерой Театра танца Fine5 начинает работу новая сцена Русского театра Ring – открытая площадка для совместных проектов с независимыми театрами и компаниями, а также для встречи актеров Русского Театра и зрителей в самых разнообразных форматах. Впереди партнерский проект в рамках Рождественского фестиваля Jazzkaar, в котором примут участие музыканты и актеры труппы.
Во второй половине сезона в репертуаре появятся постановки эстонских авторов: в преддверии весенних каникул для детей выйдет сказка «Баба Мора» Айно Первик (режиссер Татьяна Космынина), а в марте режиссер Юлия Ауг поставит спектакль по мотивам романа Яана Кросса «Императорский безумец».
На малой сцене будет выпущена комедия самого играемого канадского драматурга Нормана Фостера в постановке Филиппа Лося и актуальная финская пьеса Тумаса Янссона «На привязи», которую поставит молодой латвийский режиссер Дмитрий Петренко.
Завершит сезон летний проект по произведениям Николая Гоголя, «Вечера на хуторе близ Диканьки», который будет сыгран в Эстонском музее под открытым небом. Герои великого русского писателя, взращенного Украиной, обретут сценическую жизнь в пространстве этнографического музея. Возможно, именно Гоголь станет той «фигурой согласия», напоминающей нам о том, что все мы одинаково ценим мир, дорожим близкими, бережем красоту и восхищаемся талантами.