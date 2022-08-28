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Руководители местных самоуправлений от соцдемов требуют от правительства более низких цен на электроэнергию

BNS
Руководители местных самоуправлений от соцдемов требуют от правительства более низких цен на электроэнергию
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Раул Кудре.
Раул Кудре. Фото: Arvo Meeks

Собравшиеся в субботу в Центре ледникового периода в Тартумаа руководители самоуправлений из Социал-демократической партии в своем совместном заявлении призывают правительство найти решения, которые окажут поддержку местным самоуправлениям и предприятиям в условиях углубляющегося энергетического кризиса.

По мнению руководителей местных самоуправлений из Социал-демократической партии, оставление местных самоуправлений во власти высоких цен на электроэнергию ставит под угрозу предоставление общественных услуг и благосостояние людей. По их заверению, государство должно обеспечить уверенность в том, что школы, детские сады, библиотеки, спортивные обьекты, культурные центры и дома престарелых смогут справиться с быстро растущими затратами на электроэнергию.

«Стремительный рост цен на энергию также оказывает серьезное влияние на местные самоуправления и предприятия. Самоуправления, которые зависят от биржевой цены на электроэнергию, оказались в особенно сложной ситуации. По сравнению с прошлым годом расходы на электроэнергию значительно выросли, за последние месяцы даже в три раза. В осенние и зимние месяцы затраты на электроэнергию увеличатся еще больше. Государство должно найти решение, чтобы не возникла ситуация, когда, например, плата за детские сады и дома престарелых вынужденно увеличивается, или свет в домах культуры останется выключенным», — говорится в заявлении соцдемов-руководителей самоуправлений.

«Стремительный рост цен на электроэнергию вынуждает местные самоуправление и предприятия делать выбор, который повлияет на предоставление общественных услуг, требуемых законом, и на благосостояние людей. При решении энергетического кризиса государство должно оказывать поддержку людям, местным самоуправлениям и предприятиям», — объясняют руководители местных самоуправлений от соцдемов.

Они вносят два предложения правительству, в первую очередь министру финансов Кейт Пентус-Розиманнус, министру экономики и инфраструктуры Рийне Сиккут и министрому государственного управления Рийне Солман.

Во-первых, универсальная услуга электроэнергии должна быть распространена на органы местного самоуправления, предприятия и третий сектор для обеспечения услуг в первую очередь детям, семьям и пожилым людям, а также для сохранения рабочих мест в регионах.

Во-вторых, следует разработать меры для инвестиций, которые поддерживают переход к решениям в области возобновляемых источников энергии, будь то повышение энергоэффективности зданий или модернизация централизованного теплоснабжения.

По словам старейшены волости Сетомаа и председателя совета самоуправлений Рауля Кудре, помимо повышения цен на электроэнергию, большую головную боль у местных самоуправлений вызывает также повышение цен на отопление, то есть на газ, дизельное топливо и топливные гранулы.

«В нашей волости в этом году расходы на отопление и электроэнергию будут почти на 40 процентов больше, чем планировалось изначально, а в волости Хийумаа, например, расходы на электричество вырастут на 70 процентов по сравнению с прошлым годом. Если осень будет суровой, эти цифры вырастут еще больше», — сказал Кудре. «Мы также беспокоимся о предпринимателях, которые пострадали от ценового шока. От предпринимателей и их способности справляться во многом зависят рабочие места регионов и средства к существованию людей. Правительство не должно забывать о предпринимателях».

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