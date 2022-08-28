Руководители местных самоуправлений от соцдемов требуют от правительства более низких цен на электроэнергию

Во-первых, универсальная услуга электроэнергии должна быть распространена на органы местного самоуправления, предприятия и третий сектор для обеспечения услуг в первую очередь детям, семьям и пожилым людям, а также для сохранения рабочих мест в регионах.

«В нашей волости в этом году расходы на отопление и электроэнергию будут почти на 40 процентов больше, чем планировалось изначально, а в волости Хийумаа, например, расходы на электричество вырастут на 70 процентов по сравнению с прошлым годом. Если осень будет суровой, эти цифры вырастут еще больше», — сказал Кудре. «Мы также беспокоимся о предпринимателях, которые пострадали от ценового шока. От предпринимателей и их способности справляться во многом зависят рабочие места регионов и средства к существованию людей. Правительство не должно забывать о предпринимателях».