Галерея ⟩ В Таллинне стартовал марафон электромобилей

Ралли «Таллинн – Монте-Карло» – историческая гонка, впервые состоявшаяся в 1930 году и проходившая вплоть до 1939 года, то есть до начала Второй мировой войны. Проведение автомарафона было возобновлено в 2011 году по инициативе почетного консула Монако Юри Тамма и князя Монако Альбера II, но уже в современном ключе – электромобили соревнуются на длинных дистанциях, соблюдая скоростные ограничения. Первое ралли современных электромобилей из Таллинна в Монте-Карло состоялось в июне 2011 года, когда старт был объявлен князем Монако Альбером II и занимавшим тогда пост мэра Таллинна Эдгаром Сависааром. По традиции электромобили стартовали от здания Национальной оперы «Эстония».

Марафон электромобилей – уникальное спортивное соревнование на общественных дорогах Европы, участвующие в нем экипажи должны соблюдать правила дорожного движения и стартовать одновременно с автомобилем судьи. Если обычно на авторалли участники соревнуются в скорости, то на ралли электромобилей – в точности. Так называемый нулевой экипаж заранее проезжает маршрут с максимально допустимой скоростью, соблюдая правила. При этом командам-участникам не сообщают время, за которое он преодолел маршрут. Победителем становится команда, которая преодолеет маршрут за время, наиболее близкое к результату нулевого экипажа. Баллы снимаются как с экипажей, которые приедут быстрее, поскольку, по всей вероятности, они нарушили скоростной режим, так и у тех, кто финиширует с опозданием.