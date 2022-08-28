Билеты в кино подорожают

«Я не знаю, как это делают наши конкуренты, но могу сказать, что уже с 2018-2019 годов мы сократили наши расходы на электроэнергию, заменив наше оборудование, а также автоматизировав наши системы», – сказал он, добавив, что на них рост цен на электроэнергию все-таки повлиял меньше, чем на традиционные кинотеатры, которые все еще используют старое оборудование.