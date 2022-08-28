В Эстонии некоторые кинотеатры, которые только оправились от вызванного ковидом шока, теперь страдают от роста цен на электроэнергию и поэтому планируют поднять цены на билеты, передает ERR.
Билеты в кино подорожают
По словам гендиректора сети кинотеатров Cinamon Андака Багиоглу, их счета за электроэнергию за июль выросли на треть, и поэтому кинотеатр рассматривает возможность повышения цен на билеты.
«Я не знаю, как это делают наши конкуренты, но могу сказать, что уже с 2018-2019 годов мы сократили наши расходы на электроэнергию, заменив наше оборудование, а также автоматизировав наши системы», – сказал он, добавив, что на них рост цен на электроэнергию все-таки повлиял меньше, чем на традиционные кинотеатры, которые все еще используют старое оборудование.
Гендиректор кинотеатра Sõprus Ивар Мурд сказал, что поскольку партнеры кинотеатра повысили цены на свои услуги, их билеты подорожали на один евро, но они все еще надеются на помощь государства в следующем году.
Кинотеатр Apollo пока не планирует поднимать цены на билеты.