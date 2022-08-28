Латвия планирует расторгнуть договор о трансграничном сотрудничестве с Беларусью

В повестку дня заседания правительства 30 августа включен вопрос об одностороннем прекращении соглашения между правительствами Латвии и Беларуси об основных принципах трансграничного сотрудничества.

Как поясняет Министерство охраны среды и регионального развития, договор вступил в силу в 1998 году и определяет административно-территориальные единицы в Латвии, на которые распространяется его действие. Целью соглашения было содействие трансграничному сотрудничеству между местными органами власти.