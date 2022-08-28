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Латвия планирует расторгнуть договор о трансграничном сотрудничестве с Беларусью

BNS
Латвия планирует расторгнуть договор о трансграничном сотрудничестве с Беларусью
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Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Фото: Eva Plevier/REUTERS/Scanpix

В связи с тем, что Беларусь поддерживает начатую Россией войну против Украины, Латвия планирует расторгнуть с ней договор о трансграничном сотрудничестве.

В повестку дня заседания правительства 30 августа включен вопрос об одностороннем прекращении соглашения между правительствами Латвии и Беларуси об основных принципах трансграничного сотрудничества.

Как поясняет Министерство охраны среды и регионального развития, договор вступил в силу в 1998 году и определяет административно-территориальные единицы в Латвии, на которые распространяется его действие. Целью соглашения было содействие трансграничному сотрудничеству между местными органами власти.

С учетом того, что Россия начала военное вторжение в Украину, а Беларусь его поддержала, прекращение соглашения является частью контрмер, препятствующих агрессии. Как указывает МОСРР, в соответствии с международным правом любая страна имеет право принимать меры против другой страны, нарушающей обязательства перед международным сообществом.

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