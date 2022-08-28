В связи с тем, что Беларусь поддерживает начатую Россией войну против Украины, Латвия планирует расторгнуть с ней договор о трансграничном сотрудничестве.
Латвия планирует расторгнуть договор о трансграничном сотрудничестве с Беларусью
В повестку дня заседания правительства 30 августа включен вопрос об одностороннем прекращении соглашения между правительствами Латвии и Беларуси об основных принципах трансграничного сотрудничества.
Как поясняет Министерство охраны среды и регионального развития, договор вступил в силу в 1998 году и определяет административно-территориальные единицы в Латвии, на которые распространяется его действие. Целью соглашения было содействие трансграничному сотрудничеству между местными органами власти.
С учетом того, что Россия начала военное вторжение в Украину, а Беларусь его поддержала, прекращение соглашения является частью контрмер, препятствующих агрессии. Как указывает МОСРР, в соответствии с международным правом любая страна имеет право принимать меры против другой страны, нарушающей обязательства перед международным сообществом.