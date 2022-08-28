Нетрадиционный подход к ведению войны и тотальная оборона - такова стратегия украинцев. Военные США считают, что Киев взял на вооружение «Оперативную концепцию сопротивления», пишет Deutsche Welle со ссылкой на CNN.
Военные США: Киев применяет в войне американскую стратегию сопротивления
В войне с Россией Украина применяет особую стратегию, которая позволяет ей успешно противостоять превосходящим силам противника, считают эксперты, опрошенные CNN. Речь идет об «Оперативной концепции сопротивления» (Resistance Operating Concept - ROC), применением которой, в частности, можно объяснить серию взрывов в аннексированном Крыму, говорится в материале, опубликованном CNN в субботу, 27 августа.
Как уточняется в публикации, эта стратегия, разработанная США в 2013 году вместе с союзниками по НАТО, предлагает «новаторский и нетрадиционный подход к ведению войны и тотальную оборону, в которой участвуют не только украинские военные, но и гражданское население страны в рамках согласованного сопротивления российской армии».
Полковник в отставке Кевин Стрингер, руководивший группой разработчиков «Оперативной концепции сопротивления», видит признаки использования этой доктрины в серии недавних взрывов в аннексированном Крыму. «Поскольку вы не можете действовать обычным способом, вы будете использовать войска специального назначения, а им понадобится поддержка сопротивления - разведка, ресурсы, логистика - чтобы получить доступ к этим регионам», - говорит Стрингер. По его словам, «с высокой долей вероятности можно сказать, что принципы ROC применяются в ходе боевых действий прямо сейчас».
Некоторые эксперты объясняют взрывы на аэродроме Саки в Новофедоровке диверсией. В докладе украинского правительства, переданном CNN, Украина признает, что стоит за атаками на российские базы и склад боеприпасов. При этом ранее США сообщали, что не поставляли Киеву оружие, способное нанести удар по целям в Крыму. Кроме того, на видеозаписях взрывов не видно ни ракеты, ни беспилотника.
В апреле командующий войсками специального назначения США Ричард Кларк заявил на слушаниях в комитете Сената по вооруженным силам, что США помогали обучать силы сопротивления в Украине в течение последних 18 месяцев. Он отметил тогда успехи такой подготовки в текущем конфликте.