Военные США: Киев применяет в войне американскую стратегию сопротивления

В войне с Россией Украина применяет особую стратегию, которая позволяет ей успешно противостоять превосходящим силам противника, считают эксперты, опрошенные CNN. Речь идет об «Оперативной концепции сопротивления» (Resistance Operating Concept - ROC), применением которой, в частности, можно объяснить серию взрывов в аннексированном Крыму, говорится в материале, опубликованном CNN в субботу, 27 августа.

Как уточняется в публикации, эта стратегия, разработанная США в 2013 году вместе с союзниками по НАТО, предлагает «новаторский и нетрадиционный подход к ведению войны и тотальную оборону, в которой участвуют не только украинские военные, но и гражданское население страны в рамках согласованного сопротивления российской армии».

Полковник в отставке Кевин Стрингер, руководивший группой разработчиков «Оперативной концепции сопротивления», видит признаки использования этой доктрины в серии недавних взрывов в аннексированном Крыму. «Поскольку вы не можете действовать обычным способом, вы будете использовать войска специального назначения, а им понадобится поддержка сопротивления - разведка, ресурсы, логистика - чтобы получить доступ к этим регионам», - говорит Стрингер. По его словам, «с высокой долей вероятности можно сказать, что принципы ROC применяются в ходе боевых действий прямо сейчас».

Некоторые эксперты объясняют взрывы на аэродроме Саки в Новофедоровке диверсией. В докладе украинского правительства, переданном CNN, Украина признает, что стоит за атаками на российские базы и склад боеприпасов. При этом ранее США сообщали, что не поставляли Киеву оружие, способное нанести удар по целям в Крыму. Кроме того, на видеозаписях взрывов не видно ни ракеты, ни беспилотника.