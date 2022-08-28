Несмотря на протесты Пекина, корабли ВМС США вошли в Тайваньский пролив

Китай начал военные учения вблизи Тайваня после визита Пелоси в начале августа. Затем были объявлены новые учения. Поездка Пелоси привела в ярость Пекин, который расценил ее как попытку США вмешаться во внутренние дела Китая, напоминает Рейтер.

Официальные американские лица на условиях анонимности ранее в субботу заявили Рейтеру, что крейсеры «Чанселорсвилль» и «Антиетам» проводят операцию, которая все еще продолжается. Подобные операции обычно занимают от восьми до 12 часов и находятся под пристальным наблюдением китайских военных, пишет Рейтер.

Администрация президента США Джо Байдена стремилась снизить напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином, усилившуюся в связи с визитами. Белый дом заявлял, что не может повлиять на конгрессменов, но не считает при этом их действия провокационными.

Пелоси заявляла, что хочет поддержать демократию на Тайване. «[Делегация] прибыла сюда, чтобы недвусмысленно дать понять, что мы не откажемся от нашей приверженности поддержке Тайваня и что мы гордимся нашей прочной дружбой, - говорила Пелоси на встрече с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь. - Сейчас как никогда солидарность Америки с Тайванем имеет решающее значение».