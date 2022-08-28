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Советский монумент «Мир во всем мире» пока не добрался до хранилища: ребенок случайно нашел его в промзоне

rus.postimees.ee
Советский монумент «Мир во всем мире» пока не добрался до хранилища: ребенок случайно нашел его в промзоне
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Общественная дискуссия об уместности памятника вновь разгорелась после нападения России на Украину. Весной на постаменте написали текст – Maailmanräyhää, то есть в вольном переводе «разрушение во всем мире», это игра слов, основанная на финском названии монумента – Maailmanrauha.
Общественная дискуссия об уместности памятника вновь разгорелась после нападения России на Украину. Весной на постаменте написали текст – Maailmanräyhää, то есть в вольном переводе «разрушение во всем мире», это игра слов, основанная на финском названии монумента – Maailmanrauha. Фото: Shutterstock

Демонтированный в начале августа в Финляндии монумент «Мир во всем мире» по всей видимости еще не добрался до хранилища, где должен был располагаться.

Ребенок читателя Ylе случайно наткнулся на монумент во дворе промышленной зоны в Сипоо.

В выходные Yle не удалось связаться с представителями художественного музея Хельсинки HAM, чтобы получить комментарий, как долго монумент будет находиться в промзоне. Памятник является собственностью музея и должен был отправиться в хранилище.

Скульптура высотой 6,5 метра была подарена властями СССР в 1989 году, а открытие монумента состоялось в январе 1990 года, вскоре после падения Берлинской стены.

В ответ Хельсинки передал Москве скульптуру «Дети мира», которая находится в парке Дружбы на Ленинградском шоссе.

Как пишет «Медуза», в Финляндии монумент неоднократно вызывал споры и подвергался атакам вандалов.

«Мир во всем мире» стоял на улице Хаканиеменранта в столице Финляндии. Формально его демонтаж объяснили реорганизацией движения на этой улице, а также прилегающей к ней площади.

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