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Фото ⟩ От двигателя оторвался кусок металла: самолет был вынужден совершить аварийную посадку

rus.tvnet.lv
От двигателя оторвался кусок металла: самолет был вынужден совершить аварийную посадку
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В США самолет совершил аварийную посадку
В США самолет совершил аварийную посадку Фото: Jacqueline Stonas/"Twitter"

Самолет Alaska Airlines, направлявшийся в Калифорнию, был вынужден вернуться в Сиэтл после сообщений о необычной вибрации, пишет Rus.TVNET со ссылкой на Insider.

Согласно сообщениям, рейс 558 Alaska Airlines, на борту которого находились 176 пассажиров и шесть членов экипажа, был вынужден изменить курс 23 августа после того, как экипаж сообщил о необычной вибрации, исходящей с левой стороны самолета вскоре после взлета.

Пассажиры самолета опубликовали видео и фотографии, на которых видно, как у самолета возникли технические проблемы с двигателем во время аварийной посадки.

Самолет благополучно приземлился, но металлическая конструкция, закрывающая двигатель, оторвалась.

«Общий опыт двух пилотов, управлявших рейсом, составляет более 32 лет. Вместе с нашими бортпроводниками они справились с инцидентом с большим профессионализмом и заботой. Мы также высоко ценим терпение наших пассажиров во время инцидента», – заявили представители Alaska Airlines.

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