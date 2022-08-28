Фото ⟩ От двигателя оторвался кусок металла: самолет был вынужден совершить аварийную посадку

Согласно сообщениям, рейс 558 Alaska Airlines, на борту которого находились 176 пассажиров и шесть членов экипажа, был вынужден изменить курс 23 августа после того, как экипаж сообщил о необычной вибрации, исходящей с левой стороны самолета вскоре после взлета.

Пассажиры самолета опубликовали видео и фотографии, на которых видно, как у самолета возникли технические проблемы с двигателем во время аварийной посадки.

Alaska flight this morning at Sea Tac bound for San Diego. Had to turn around and land back safely. @LizDueweke @AdamGehrke pic.twitter.com/RuHvvq8lyC — Theron Maijala (@Maijala5) August 22, 2022

Самолет благополучно приземлился, но металлическая конструкция, закрывающая двигатель, оторвалась.