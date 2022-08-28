ИНТЕРВЬЮ ⟩ Российский священник о победе телевизора над Евангелием и будущем православия в Балтии

— Скорее, она будет зависеть от другого патриарха — Вселенского патриарха Варфоломея, который находится в Стамбуле. От того, согласится ли он принять мою апелляцию на мнение патриарха Кирилла. Насколько я понимаю, сейчас — в числе прочего и усилиями патриарха Кирилла, — в мировом православии создан такой канонический хаос… Вспомним его слоновью поступь по Африке, где он свои епархии создает на территории чужого патриархата — Александрийского. Думаю, что если я всерьез стану добиваться реабилитации и принятия в какую-то другую церковь, в том числе Вселенского патриархата, то большой проблемы здесь не будет.

Другое дело, что в таких случаях я вспоминаю старый анекдот. Подходит мужик к вратам рая, а там очередь. Но он человек советской закалки, в очередях привык стоять, поэтому он очередь занимает, а сам бежит к началу — посмотреть, нельзя ли проскочить. Видит — пройти нельзя, вокруг райского сада мощный забор, калиточка одна, а в ней стоит апостол Пётр и лично интервьюирует каждого подошедшего, а потом идет сортировка в рай или в ад. Мужик подходит еще ближе, подслушивает и понимает, что вопрос всем один и тот же: был женат или нет. И если был, то в рай, нет — в ад. Мужик успокоился, у него с этим всё в порядке, возвращается в очередь. Доходит дело до него, он спокойно отвечает: «Да, был женат дважды». Апостол Пётр отвечает: «В ад». Мужик не понимает: как же так, женатых же в рай? «Милый мой, рай — это для мучеников, а не для дураков». Это я к тому, что любые формы иерархически организованной системно-массовой религиозности меня уже не смогут влюбить в них.