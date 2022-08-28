В Валгамаа в полицию обратился мужчина, который, по всей видимости, стал жертвой мошенников.
Житель Эстонии неожиданно получил уведомление о долге
Житель Эстонии неожиданно получил уведомление о долге
В полицию обратился мужчина, получивший уведомление о задолженности по ранее заключенному договору на телеуслуги и неоплаченным счетам.
Но поскольку сам житель Валгамаа этот договор не заключал, он обратился в полицию для расследования обстоятельств случая предполагаемого мошенничества. Ущерб составляет 878 евро.
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