Житель Эстонии неожиданно получил уведомление о долге

В полицию обратился мужчина, получивший уведомление о задолженности по ранее заключенному договору на телеуслуги и неоплаченным счетам.

Но поскольку сам житель Валгамаа этот договор не заключал, он обратился в полицию для расследования обстоятельств случая предполагаемого мошенничества. Ущерб составляет 878 евро.