Пн, 29.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Житель Эстонии неожиданно получил уведомление о долге

rus.postimees.ee
Житель Эстонии неожиданно получил уведомление о долге
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Marko Saarm

В Валгамаа в полицию обратился мужчина, который, по всей видимости, стал жертвой мошенников. 

В полицию обратился мужчина, получивший уведомление о задолженности по ранее заключенному договору на телеуслуги и неоплаченным счетам.

Но поскольку сам житель Валгамаа этот договор не заключал, он обратился в полицию для расследования обстоятельств случая предполагаемого мошенничества. Ущерб составляет 878 евро.

Ключевые слова
Наверх