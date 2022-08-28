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Неизвестные осквернили памятник павшим в Освободительной войне

rus.postimees.ee
Неизвестные осквернили памятник павшим в Освободительной войне
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Акт вандализма кладбище Нарвского гарнизона.
Акт вандализма кладбище Нарвского гарнизона. Фото: Eesti Leegioni Sõprade Klubi

В воскресенье Клуб друзей Эстонского Легиона (Eesti Leegioni Sõprade Klubi) сообщил, что на одном из памятников, посвященным Освободительной войне появились враждебные символы.

27 августа 2022 года, когда около 14:30 представители организации посетили кладбище Нарвского гарнизона, они обнаружили испачканный памятник, посвященный Освободительной войне. На его лицевой стороне в центре дубового венка располагалась буква «Z», а на тыльной стороне – буква «V». На информационном щите у ворот кладбища была также выведена буква «V».

Со своей стороны Клуб друзей Эстонского Легиона сделал все, чтобы убрать эти издевательские символы с памятника, однако буква «Z» по-прежнему хорошо видна на лицевой стороне.

Акт вандализма кладбище Нарвского гарнизона.
Акт вандализма кладбище Нарвского гарнизона. Фото: Eesti Leegioni Sõprade Klubi

Акт вандализма на кладбище Нарвского гарнизона зафиксирован, информация о происшествии вместе с фотографиями отправлена в полицию.

«Подобный акт вандализма в отношении памятников тем, кто боролся за свободу и независимость Эстонской Республики, недопустим, тем более что эти памятники когда-то были уничтожены советской оккупацией», – говорится в сообщении Клуба друзей Эстонского Легиона.

На момент публикации материала комментарий полиции еще не был получен.

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