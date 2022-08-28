Департамент: отсутствие медицинской справки не мешает поступлению в школу

В Эстонии в центре семейного врача и бумажные справки больше не выдаются. Вся информация о здоровье ребенка вносится в информационную систему здравоохранения, доступ к которой имеют школьные медсестры. Поэтому требовать бумажную справку от детей украинских беженцев некорректно, и отсутствие такой справки не может быть препятствием для поступления ребенка в школу.

Если ребенок украинских военных беженцев уже прошел общий медицинский осмотр для беженцев, школьная медсестра найдет всю необходимую информацию в медицинской информационной системе и должна считать ее справкой о состоянии здоровья. При наличии пробелов в данных общего медицинского осмотра школьная медсестра может выполнить дополнительные действия, такие как взвешивание, измерение роста, проверка зрения, запрос информации у родителей о прививках. При необходимости школьная медсестра направляет ребенка к семейному врачу и помогая выполнить все необходимые действия. Рекомендуется, чтобы школьная медсестра заранее договорилась о визите ребенка к семейному врачу. Если украинский ребенок не прошел общий или дошкольный медицинский осмотр, школьник будет направлен на обследование к семейному врачу по тем же принципам. Такая проверка здоровья должна быть проведена в течение трех месяцев.