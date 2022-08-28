Департамент здоровья напоминает нам, что несмотря на то, что дошкольное обследование здоровья является важным и необходимым, оно не должно становиться препятствием для приема ребенка в школу.
Департамент: отсутствие медицинской справки не мешает поступлению в школу
В Эстонии в центре семейного врача и бумажные справки больше не выдаются. Вся информация о здоровье ребенка вносится в информационную систему здравоохранения, доступ к которой имеют школьные медсестры. Поэтому требовать бумажную справку от детей украинских беженцев некорректно, и отсутствие такой справки не может быть препятствием для поступления ребенка в школу.
В школы направлена инструкция, которая должна исключить ситуацию, когда ребенка не принимают в школу из-за отсутствия медицинской справки.
Если ребенок украинских военных беженцев уже прошел общий медицинский осмотр для беженцев, школьная медсестра найдет всю необходимую информацию в медицинской информационной системе и должна считать ее справкой о состоянии здоровья. При наличии пробелов в данных общего медицинского осмотра школьная медсестра может выполнить дополнительные действия, такие как взвешивание, измерение роста, проверка зрения, запрос информации у родителей о прививках. При необходимости школьная медсестра направляет ребенка к семейному врачу и помогая выполнить все необходимые действия. Рекомендуется, чтобы школьная медсестра заранее договорилась о визите ребенка к семейному врачу. Если украинский ребенок не прошел общий или дошкольный медицинский осмотр, школьник будет направлен на обследование к семейному врачу по тем же принципам. Такая проверка здоровья должна быть проведена в течение трех месяцев.
Если школьная медсестра направляет ребенка к семейному врачу, осмотры ребенка проводятся на основании руководства по медицинскому осмотру. Если ребенок уже имеет постоянное место жительства в данном регионе, семейный врач может включить ребенка в свой список.