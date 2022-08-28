Лаури Ляэнеметс: Нарвское горсобрание могло бы организовать для членов интенсивное языковое обучение

Председатель Социал-демократической партии и министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил, что вопрос владения языком в собраниях имеет большое значение, и в настоящее время он ждет результаты анализа, проведенного Министерством юстиции, чтобы затем решить, что следует сделать и какие правила или законы следует изменить.

В частности, министр юстиции Леа Данилсон-Ярг сообщила Postimees в субботу, что попросила чиновников проанализировать, как может быть решен вопрос владения собраниями языка и нужно ли для этого менять закон. Если это будет необходимо, соцдемы готовы поддержать изменение закона. «Если нужно будет изменить там какой-то закон – конечно, мы это сделаем», – сказал Ляэнеметс.

Однако по словам Ляэнеметса, это в любом случае долгое решение, поскольку действующее изменение закона не коснется действующих членов собрания. «На данный момент никто не может уволить избранных людей из собрания», – сказал министр внутренних дел.

В качестве более быстрого решения Ляэнеметс предложил, чтобы Нарвское горсобрание взяла на себя инициативу и например, направила нынешний состав на языковые курсы. При необходимости это можно было бы сделать даже на деньги города, если члены горсобрания не хотят сами платить за это. «Если председатель собрания и другие видят проблему, они могут организовать языковые курсы. На самом деле можно сразу начать решать проблему», – сказал председатель соцдемов.

По его мнению, с языковым вопросом в Нарве надо что-то делать, потому что по-эстонски говорит лишь малая часть местных жителей. Если в законе будет прописано, что в собрание могут входить только люди, владеющие эстонским языком, суть проблемы это не решит и в свою очередь, может создать проблему госбезопасности.