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Австрийское издание выдало фото убитой два года назад женщины за труп Натальи Вовк

rus.postimees.ee
Австрийское издание выдало фото убитой два года назад женщины за труп Натальи Вовк
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Наталья Вовк, которую ФСБ связывает с убийством Дарьи Дугиной.
Наталья Вовк, которую ФСБ связывает с убийством Дарьи Дугиной. Фото: Sotsiaalmeedia

Дарья Дугина (30) была подорвана в своем автомобиле на глазах у своего отца. ФСБ вскоре заявила, что за убийством стоит украинка Наталья Вовк (43). Сегодня австрийское издание Exxpress.at сообщило о том, что в Telegram распространяются сообщения о смерти женщины.

В материале австрийского интернет-издания сказано следующее:

«В настоящее время распространяются противоречивые сообщения, согласно которым бегство подозреваемой российскими властями окончено. "Ночью ее нашли мертвой на съемной квартире. С 17 ножевыми ранениями на теле и листком бумаги в руке", – говорится в сообщении, которое распространяется в Telegram».

Кроме того, были опубликованы фотографии, на которых якобы изображена погибшая Вовк.

Такой снимок опубликовало австрийское издание.
Такой снимок опубликовало австрийское издание. Фото: скриншот

Как выяснилось, на самом деле на снимке изображена убитая два года назад москвичка. Подробнее об этой истории тогда писал портал Limon:

Из всего этого не трудно сделать вывод о том, что данная новость скорее всего является фейком. 

Фото убитой в Москве женщины от 22.07.2020.
Фото убитой в Москве женщины от 22.07.2020. Фото: скриншот
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