Австрийское издание выдало фото убитой два года назад женщины за труп Натальи Вовк

В материале австрийского интернет-издания сказано следующее:

«В настоящее время распространяются противоречивые сообщения, согласно которым бегство подозреваемой российскими властями окончено. "Ночью ее нашли мертвой на съемной квартире. С 17 ножевыми ранениями на теле и листком бумаги в руке", – говорится в сообщении, которое распространяется в Telegram».

Кроме того, были опубликованы фотографии, на которых якобы изображена погибшая Вовк.

Такой снимок опубликовало австрийское издание. Фото: скриншот

Как выяснилось, на самом деле на снимке изображена убитая два года назад москвичка. Подробнее об этой истории тогда писал портал Limon:

Из всего этого не трудно сделать вывод о том, что данная новость скорее всего является фейком.