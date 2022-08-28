Дарья Дугина (30) была подорвана в своем автомобиле на глазах у своего отца. ФСБ вскоре заявила, что за убийством стоит украинка Наталья Вовк (43). Сегодня австрийское издание Exxpress.at сообщило о том, что в Telegram распространяются сообщения о смерти женщины.
Австрийское издание выдало фото убитой два года назад женщины за труп Натальи Вовк
Австрийское издание выдало фото убитой два года назад женщины за труп Натальи Вовк
В материале австрийского интернет-издания сказано следующее:
«В настоящее время распространяются противоречивые сообщения, согласно которым бегство подозреваемой российскими властями окончено. "Ночью ее нашли мертвой на съемной квартире. С 17 ножевыми ранениями на теле и листком бумаги в руке", – говорится в сообщении, которое распространяется в Telegram».
Кроме того, были опубликованы фотографии, на которых якобы изображена погибшая Вовк.
Как выяснилось, на самом деле на снимке изображена убитая два года назад москвичка. Подробнее об этой истории тогда писал портал Limon:
Из всего этого не трудно сделать вывод о том, что данная новость скорее всего является фейком.
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