Хелир-Вальдор Сеэдер: мы должны отрегулировать закон, чтобы кандидаты знали эстонский язык

По словам Сеэдера, проблема не только в Нарвском собрании, но за свою политическую карьеру он также видел незнание языка в других самоуправлениях. «Даже в Таллинне были депутаты, не владеющие эстонским языком на достаточном уровне», – отметил он.

«Моя точка зрения заключается в том, что мы должны урегулировать это в законе, чтобы все кандидаты, баллотирующиеся как в Рийгикогу, так и в собрание местного самоуправления, знали эстонский язык. Достаточно, что бы справится с этой работой», – сказал председатель Отечества.

Этот вопрос определенно планируется обсудить с партнерами по коалиции, хотя в коалиционном соглашении это не прописано. «Это становится проблемой, и, как мы видим, некоторые депутаты игнорируют действующий порядок и говорят по-русски в знак протеста или демонстрации», – сказал Сеэдер и добавил, что иногда они просто не знают эстонского языка.

В последнем случае по словам Сеэдера, депутат не может представлять своих избирателей, потому что ему сложно общаться, например, с другими государственными учреждениями и местными самоуправлениями. «Это не только идеологический или философский вопрос, но и очень практический вопрос, как депутаты могут выполнять свою работу», – сказал он.

В субботу министр юстиции от «Отечества» Леа Данилсон-Ярг заявила Postimees, что для включения в закон языкового требования к кандидатам оно должно применяться повсеместно. Даже там, где такое требование на самом деле не нужно.