НАТО намерена расширить присутствие в Арктике из-за России

Ввиду возможных новых угроз со стороны России НАТО намеревается расширить активность в арктическом регионе. «НАТО должна усилить присутствие в Арктике», - заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 28 августа.

По его словам, альянс «уже инвестирует в морские разведывательные самолеты, чтобы получить четкое представление о том, что происходит на крайнем Севере», и продолжит наращивать данные усилия.

Глава НАТО: РФ активизировала деятельность в Арктике

Столтенберг указал, что в последнее время Россия активизировала свою деятельность в данном богатом ресурсами регионе. «Мы видим значительное усиление российского военного присутствия в Арктике», - отметил он. По словам главы НАТО, Россия «вновь открывает военные базы советских времен, размещает и испытывает там новое современное оружие, в частности, гиперзвуковые ракеты». Кроме того, все больший интерес к Арктике проявляет Китай, добавил он.

По мнению Столтенберга, Арктика имеет «важное стратегическое значение» для НАТО. Район Северного полюса является «решающим связующим звеном между Северной Америкой и Европой», а также одновременно представляет кратчайший маршрут между Северной Америкой и Россией. Кроме того, Арктика приобретает все большее значение для судоходства на фоне глобального потепления и таяния льдов, добавил он.