Альянс уже инвестирует в морские самолеты-разведчики в Арктике и продолжит наращивать данные усилия, заявил Йенс Столтенберг, указав на расширение деятельности России в этом регионе, пишет Deutsche Welle.
НАТО намерена расширить присутствие в Арктике из-за России
Ввиду возможных новых угроз со стороны России НАТО намеревается расширить активность в арктическом регионе. «НАТО должна усилить присутствие в Арктике», - заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 28 августа.
По его словам, альянс «уже инвестирует в морские разведывательные самолеты, чтобы получить четкое представление о том, что происходит на крайнем Севере», и продолжит наращивать данные усилия.
Глава НАТО: РФ активизировала деятельность в Арктике
Столтенберг указал, что в последнее время Россия активизировала свою деятельность в данном богатом ресурсами регионе. «Мы видим значительное усиление российского военного присутствия в Арктике», - отметил он. По словам главы НАТО, Россия «вновь открывает военные базы советских времен, размещает и испытывает там новое современное оружие, в частности, гиперзвуковые ракеты». Кроме того, все больший интерес к Арктике проявляет Китай, добавил он.
По мнению Столтенберга, Арктика имеет «важное стратегическое значение» для НАТО. Район Северного полюса является «решающим связующим звеном между Северной Америкой и Европой», а также одновременно представляет кратчайший маршрут между Северной Америкой и Россией. Кроме того, Арктика приобретает все большее значение для судоходства на фоне глобального потепления и таяния льдов, добавил он.
Администрация США 26 августа заявила, что впервые назначит спецпредставителя по Арктике, который будет представлять американские интересы и принимать усилия для углубления сотрудничества в этом регионе с союзниками и партнерами. Учреждение этой должности еще должен одобрить Сенат.