The Financial Times: Евросоюз откажется от соглашения об упрощенной выдаче виз россиянам

Как рассказали изданию три чиновника, участвующих в переговорах по этой теме, официально об этом объявят на двухдневной встрече глав МИДов, которая начнется в Праге 30 августа. Ранее сообщалось, что такое предложение внесет глава МИД Чехии Ян Липавский.

Соглашение об упрощенной выдаче виз было заключено между Россией и ЕС в 2007 году. Его разрыв будет означать, что россиянам, пытающимся получить шенгенскую визу, придется предоставлять больше документов. Консульский сбор за оформление визы увеличится с 35 до 80 евро, а заявки будут рассматривать дольше.

«Мы находимся в исключительной ситуации, и она требует исключительных мер. Мы хотим пойти дальше, чем отказ от упрощенной выдачи виз», — заявил неназванный европейский чиновник в разговоре с FT. По его словам, более серьезные ограничения могут быть приняты до конца года.

После вторжения России в Украину многие страны ЕС прекратили или ограничили выдачу виз россиянам. Евросоюз также отменил упрощенный порядок выдачи виз для российских дипломатов и бизнесменов.