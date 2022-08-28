По словам читателя, приславшего в редакцию фотографии, в воскресенье после 17:00 из нового издания магазина IKEA эвакуировали всех сотрудников и посетителей.
ФОТО ⟩ Из нового магазина IKEA эвакуировали персонал и посетителей
Из нового магазина IKEA эвакуировали персонал и посетителей
По предварительной информации, люди были вынуждены покинуть магазин на несколько десятков минут около 17:20, так как из-за грозы в здании отключилось электричество.
В настоящее время электроснабжение в IKEA восстановлено и людям разрешили вернуться в магазин.