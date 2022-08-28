Пн, 29.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

ФОТО ⟩ Из нового магазина IKEA эвакуировали персонал и посетителей

rus.postimees.ee
Из нового магазина IKEA эвакуировали персонал и посетителей
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments 1

По словам читателя, приславшего в редакцию фотографии, в воскресенье после 17:00 из нового издания магазина IKEA эвакуировали всех сотрудников и посетителей.

По предварительной информации, люди были вынуждены покинуть магазин на несколько десятков минут около 17:20, так как из-за грозы в здании отключилось электричество.

В настоящее время электроснабжение в IKEA восстановлено и людям разрешили вернуться в магазин.

Фото: Lugeja foto
Ключевые слова
Наверх