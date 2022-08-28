Видео ⟩ Советник Офиса президента Украины: не обманывайте себя, рано или поздно война ожидается и в Латвии

Арестович признает, что война показала, кто и в какой степени является верным другом Украины. Он высоко ценит военную помощь, оказанную Латвией, которая позволила Украине успешно бороться с захватчиками. Однако предупреждает:

«Не обманывайте себя и признайте, что рано или поздно война придет и к вам».

«Я всегда говорил, что офицер, который не верит, что война начнется, не может продолжать службу, он должен уйти в отставку», - говорит Арестович.

Все управление страной должно строиться на том, что «обязательно будет война». С этой мыслью должны жить все соседи России.

«Все институты демократического государства и права человека должны быть сохранены, но в то же время должны быть направлены против тех, кто выражает открыто враждебное отношение к государству и может стать пособником противника. Однако демократия и права человека должны быть главным содержательным элементом в наших странах», - подчеркнул советник.

Видео: Беседа с советником Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем на русском языке

Советник Офиса президента Украины считает, что в случае вторжения России в Латвию, возможно, придется считаться с временной оккупацией отдельных территорий. По его словам, это могут быть приграничные города.