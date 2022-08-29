Криштафович: идея размена жизней украинцев на тепло в домах европейцев вызывает ужас

- Глава МИДа Германии Анналена Бербок заявила, что в случае необходимости ее страна готова годами поддерживать Украину в борьбе против российского вторжения, в том числе поставками тяжелого оружия. По словам Бербок, Украина защищает и свободу Европы, поэтому Германия безоговорочно продолжит поддержку Украины финансовыми и военными средствами. Очень приятно читать такие слова главы германского МИДа, но нет ли опасности, что с наступлением холодного времени года лидеры западных стран отвлекутся от важных внешнеполитических задач на внутриполитические, и будут больше думать о ценах на энергоносители, об инфляции, а не о помощи Украине?
- Не хотелось бы, чтобы такое произошло, но, конечно, приходится держать в уме такую возможность. Вполне можно допустить, что представители некоторых политических сил в странах Европы, включая и Эстонию, начнут высчитывать, сколько жизней украинцев, украинских детей можно разменять на один дополнительный градус температуры воздуха в европейских жилищах. Эта математика вызывает оторопь и ужас, но в головах некоторых политиков во всех странах Евросоюза она наверняка присутствует.
С другой стороны, заявления немецких коалиционных политиков об их готовности неуклонно поддерживать Украину, фотографии Олафа Шольца на броне танка и так далее, это же все продиктовано и изменениями в общественном мнении в Германии, поскольку последние соцопросы показали, что у Шольца и его партии снижались рейтинги именно из-за недостаточной решительности в поддержке Украины. Конечно, в зале Бундестага от представителей самых левых сил звучали и предложения вообще свернуть эту поддержку и начать договариваться с Путиным, но при этом было видно, что у широких масс немецких избирателей уже нет никакой веры в договороспособность Владимира Путина. То же самое можно сказать и про ощущения большинства налогоплательщиков в других европейских странах.