Криштафович: идея размена жизней украинцев на тепло в домах европейцев вызывает ужас

- Возможно, и стоит, но в то же время нужно понимать, что все-таки в данном случае мы говорим о малочисленной группе людей. Соискателей таких виз может быть совсем мало. Вряд ли, к примеру, Франция или Германия собираются выдавать визы какому-то значительному количеству студентов из России в рамках каких-то уже работающих программ. Ну, их могут быть даже тысячи, но все равно это будет ничтожная доля от тех, у кого есть желание уехать из России.

Нет сомнений, что будет значительно усилен пограничный контроль с российской стороны. Останется просто меньше возможностей для того, чтобы можно было эвакуироваться с российской территории. Скажем, если поток выезжающих из РФ через Беларусь станет меньше, то российским инакомыслящим станет труднее в нем затеряться.

Мне приходилось помогать в спешном порядке уезжать из России многим людям, с которыми у меня было налажено сотрудничество, так что я очень хорошо представляю, насколько труднее на практике эта эвакуация может стать в будущем. Она уже сейчас становится с каждым днем все сложнее и сложнее. Так что выработка новых механизмов помощи таким людям просто необходима. Это могут быть, допустим, гуманитарные визы. Германия, кстати, уже показала, что механизм гуманитарных виз можно создать и запустить достаточно быстро и эффективно, распространив его и на членов семей преследуемых лиц. В Эстонии этот механизм пока не налажен, но, вероятно, и нам надо уже думать в этом направлении. Например, Литва в этом смысле действует побыстрее нас.