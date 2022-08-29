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Криштафович: идея размена жизней украинцев на тепло в домах европейцев вызывает ужас

Павел Соболев
, журналист
Криштафович: идея размена жизней украинцев на тепло в домах европейцев вызывает ужас
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  • С наступлением холодов Европу ждет новый приток украинских беженцев
  • Эстонии стоит создать механизм выдачи гуманитарных виз преследуемым в своей стране россиянам
  • Нынешний энергокризис в Европе должен оказаться проблемой одного отопительного сезона

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, юрист и гражданский активист Евгений Криштафович (Партия реформ) среди прочего ответил на вопросы, касающиеся вероятности введения общеевропейского запрета на выдачу турвиз гражданам РФ, а также влияния энергокризиса в Европе на волю западных правительств продолжать поддерживать Украину.

- Глава МИДа Эстонии Урмас Рейнсалу заявил в конце прошлой недели, что следует незамедлительно усилить давление Запада на Россию и ограничить российским гражданам въезд в ЕС. Войдут ли общеевропейские ограничительные меры на выдачу турвиз россиянам в восьмой пакет санкций Евросоюза в отношении России? Или же более вероятно, что каждая страна ЕС в ближайшее время будет решать этот вопрос самостоятельно?

- Если честно, я не вижу особой разницы для россиян между двумя такими вариантами развития событий. Ведь сегодняшняя ситуация такова, что единственной возможностью для россиян более-менее бюджетно переместиться в Европу остается пересечение сухопутной границы. То есть это границы с Эстонией, Латвией, Финляндией. Все эти страны, при некоторых отличиях в их риторике, в целом поддерживают визовые ограничения для россиян. Так что будут ли приняты общеевропейские ограничительные меры, или же будут приняты региональные, которые введут страны-соседи России, на практике для россиян это будет означать примерно одно и то же.

Кроме того, Эстония и Латвия ведь уже сокращают сроки действия ранее выданных виз, Финляндия вполне может сделать то же самое в ближайшее время, и это связано еще и с обязательствами по международной защите, которые нужно будет выполнять в будущем. Ситуация в России сейчас очень турбулентная, и когда там начнут происходить процессы, напоминающие гражданское противостояние, это будет сопровождаться новой волной беженцев. Ответственными за этих людей будут становиться те страны, которые выдали им визы.

Совершенно ясно, что люди начнут сбегать из России через соседние государства, однако этим государствам наверняка хотелось бы не становиться единолично ответственными за этих беженцев, а хотелось бы рассчитывать на какие-то европейские распределительные механизмы.

Это очень правдоподобно, что россияне побегут из России через сухопутные границы с соседними странами, но совершенно понятно желание той же Эстонии сократить свою обязательственную нагрузку. Поэтому уже сейчас и принимаются все эти меры, чтобы страны-соседи России не становились ответственными за рассмотрение всех ходатайств, которые будут подавать эти люди.

Нельзя забывать и о том, что с осени с вероятностью в 99 процентов мы снова столкнемся с большим притоком украинских беженцев. На носу отопительный сезон, а коммунальная инфраструктура в Украине в значительной части разрушена. Конечно, будет много внутренних перемещенных лиц, которые переедут из одних украинских регионов в другие, но огромное количество украинцев станет искать пристанище в других европейских странах. Совершенно понятно, что мы тоже будем их принимать.

- По некоторым данным, Франция и Германия выступят на встрече глав МИДов стран ЕС в Праге на этой неделе за то, чтобы ЕС продолжал выдавать визы россиянам, не связанным с властями. Берлин и Париж подготовили документ, в котором говорится, что нельзя недооценивать преобразующую силу личного опыта жизни в демократических системах, особенно для будущих поколений. Получается, что Франция и Германия видят залог демократизации России в том, чтобы живущие в условиях диктатуры россияне могли продолжать видеть свободный мир своими глазами. Не наивно ли такое представление, не стоит ли отложить рассуждения о демократизации РФ до того момента, когда Россия прекратит войну?

- Возможно, и стоит, но в то же время нужно понимать, что все-таки в данном случае мы говорим о малочисленной группе людей. Соискателей таких виз может быть совсем мало. Вряд ли, к примеру, Франция или Германия собираются выдавать визы какому-то значительному количеству студентов из России в рамках каких-то уже работающих программ. Ну, их могут быть даже тысячи, но все равно это будет ничтожная доля от тех, у кого есть желание уехать из России.

Меня больше заботит судьба российских диссидентов, независимых журналистов. Людей, которые подвергаются в России постоянной опасности в связи с выполнением своего профессионального долга. Евросоюзу нужно запускать новые механизмы для оказания помощи таким людям.

Нет сомнений, что будет значительно усилен пограничный контроль с российской стороны. Останется просто меньше возможностей для того, чтобы можно было эвакуироваться с российской территории. Скажем, если поток выезжающих из РФ через Беларусь станет меньше, то российским инакомыслящим станет труднее в нем затеряться.

Мне приходилось помогать в спешном порядке уезжать из России многим людям, с которыми у меня было налажено сотрудничество, так что я очень хорошо представляю, насколько труднее на практике эта эвакуация может стать в будущем. Она уже сейчас становится с каждым днем все сложнее и сложнее. Так что выработка новых механизмов помощи таким людям просто необходима. Это могут быть, допустим, гуманитарные визы. Германия, кстати, уже показала, что механизм гуманитарных виз можно создать и запустить достаточно быстро и эффективно, распространив его и на членов семей преследуемых лиц. В Эстонии этот механизм пока не налажен, но, вероятно, и нам надо уже думать в этом направлении. Например, Литва в этом смысле действует побыстрее нас.

- Глава МИДа Германии Анналена Бербок заявила, что в случае необходимости ее страна готова годами поддерживать Украину в борьбе против российского вторжения, в том числе поставками тяжелого оружия. По словам Бербок, Украина защищает и свободу Европы, поэтому Германия безоговорочно продолжит поддержку Украины финансовыми и военными средствами. Очень приятно читать такие слова главы германского МИДа, но нет ли опасности, что с наступлением холодного времени года лидеры западных стран отвлекутся от важных внешнеполитических задач на внутриполитические, и будут больше думать о ценах на энергоносители, об инфляции, а не о помощи Украине?

- Не хотелось бы, чтобы такое произошло, но, конечно, приходится держать в уме такую возможность. Вполне можно допустить, что представители некоторых политических сил в странах Европы, включая и Эстонию, начнут высчитывать, сколько жизней украинцев, украинских детей можно разменять на один дополнительный градус температуры воздуха в европейских жилищах. Эта математика вызывает оторопь и ужас, но в головах некоторых политиков во всех странах Евросоюза она наверняка присутствует.

С другой стороны, заявления немецких коалиционных политиков об их готовности неуклонно поддерживать Украину, фотографии Олафа Шольца на броне танка и так далее, это же все продиктовано и изменениями в общественном мнении в Германии, поскольку последние соцопросы показали, что у Шольца и его партии снижались рейтинги именно из-за недостаточной решительности в поддержке Украины. Конечно, в зале Бундестага от представителей самых левых сил звучали и предложения вообще свернуть эту поддержку и начать договариваться с Путиным, но при этом было видно, что у широких масс немецких избирателей уже нет никакой веры в договороспособность Владимира Путина. То же самое можно сказать и про ощущения большинства налогоплательщиков в других европейских странах.

- Вечером в пятницу, 26 августа, Польша и Словакия запустили газопровод, соединяющий их газотранспортные сети, который поможет повысить их энергетическую безопасность в условиях энергетического кризиса в Европе. Газопровод позволит Словакии получать газ из Норвегии, а также сжиженный природный газ, проходящий транзитом через Польшу. Польша благодаря газопроводу сможет получать газ из Алжира через Италию и Словакию. Насколько активны сейчас страны Европы в поисках новых поставщиков топлива, насколько успешны?

- Меня приятно удивила та скорость, с которой крупные европейские страны, например, Франция и Польша, сумели заполнить свои газохранилища. Если кто-то в ЕС достиг 60-процентной заполненности, кто-то — 80-процентной, то Польша очень быстро отрапортовала, что не только все заполнила на сто процентов, но и готова поделиться с кем-то из других стран.

Мне бы очень хотелось верить оценкам экспертов Еврокомиссии, которые говорят, что энергетический кризис в Европе окажется проблемой только одного сезона. Что уже через год в начале отопительного периода будет намного больше выгодных возможностей получать энергоносители из новых для Европы источников. Энергозависимость от России за этот год снизится очень резко. Нет сомнений, что предстоящая зима для европейских потребителей энергии будет очень тяжелой, но в будущее можно смотреть с осторожным оптимизмом.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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