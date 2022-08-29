Студия Postimees: войдут ли в очередной пакет санкций ЕС визовые ограничения для россиян?

- По некоторым данным, Франция и Германия выступят на встрече глава МИДов стран ЕС в Праге на этой неделе за то, чтобы ЕС продолжал выдавать визы россиянам, не связанным с властями. Берлин и Париж подготовили документ, в котором говорится, что «нельзя недооценивать преобразующую силу личного опыта жизни в демократических системах, особенно для будущих поколений». Получается, что Франция и Германия видят залог демократизации России в том, чтобы живущие в условиях диктатуры россияне могли продолжать видеть свободный мир. Не наивно ли такое представление, не стоит ли отложить рассуждения о демократизации РФ до того момента, когда Россия прекратит войну?

- Некоторые СМИ сообщают, что один из вариантов компромиссного плана в вопросе о визах, который рассмотрят в Праге, будет заключаться в том, что россияне, отправляющиеся в ЕС, будут платить больше за визы и выдерживать дополнительную бюрократию для получения виз. По сути, это будет отказ от соглашения об упрощенной выдаче виз, заключенного между Россией и ЕС в 2007 году. Вероятно, россиянам придется платить 80 евро, а не 35, ждать решения придется не неделями, а месяцами. Уместен ли такой компромисс с моральной точки зрения?

- Вчера верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что нельзя отрицать, что цены на газ растут, но, по его словам, Европа должна быть готова заплатить высокую цену за свободу, потому что война в Украине — это не только война украинцев, но и война за свободу стран Европы. Каких санкций в восьмом пакете ЕС можно ждать в отношении энергетического сектора России? До каких масштабов разрастется в нем проект «газового эмбарго»?